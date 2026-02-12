A- A+

LUTO Após morte de James Van Der Beek, amigos citam "futuro incerto" da viúva e dos seis filhos Família lida com dificuldades devido a despesas elevadas com tratamento médico do ator, que vinha realizando leilões e vendas de itens pessoais

Amigos de James Van Der Beek — ator que morreu, aos 48 anos, na última quarta-feira (11), em decorrência de um câncer colorretal — estão preocupados com a "pressão financeira" enfrentada pela viúva do artista, a produtora Kimberly Van Der Beek, que agora cuida sozinha dos seis filhos do casal.



Diante das dificuldades com as quais ela já vinha lidando em consequência dos altos custos médicos do tratamento do marido, pessoas próximas à família lançaram uma vaquinha on-line para levantar ajuda. Até o momento, foi arrecado US$ 1,3 milhão, o equivalente a R$ 6,7 milhões.

"Durante a doença, a família enfrentou não apenas desafios emocionais, mas também uma significativa pressão financeira, enquanto fazia tudo o que era possível para apoiar James e garantir seu tratamento", ressalta o comunicado escrito por amigos e James e Kimblery.

O texto informa que, após a perda de James, Kimberly e as crianças "enfrentam um futuro incerto". "Os custos dos cuidados médicos de James e da longa luta contra o câncer deixaram a família sem recursos. Eles estão se esforçando para permanecer em sua casa e para garantir que as crianças possam continuar seus estudos e manter alguma estabilidade neste momento extremamente difícil."





Nos últimos anos, James Van Der Beek, conhecido por interpretar Dawson Leary na clássica série "Dawson’s Creek", vendia camisas autografadas e outros itens pessoais — e ainda objetos que foram usados em produções conhecidas — para conseguir pagar seu tratamento contra o câncer colorretal, que foi diagnosticado em 2023.



Em sua loja on-line, Van Der Beek vendia itens como uma camisa de futebol americano que faz alusão ao personagem Jonathan "Mox" Moxon, do filme "Varsity blues" (1999). Autografada pelo ator, ela custava US$ 80. Já as não assinadas saíam por US$ 40.

"Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora", declarou o artista, numa entrevista à revista "People".

Ele também havia realizado um leilão com objetos, que ocorreu no Leilão Anual de Memorabilia de Entretenimento de Inverno da Propstore. Neste, incluía-se a roupa do episódio piloto de "Dawson's Creek" e o chapéu de "Varsity blues".

