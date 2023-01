A- A+

luto Após morte de Lisa Loring, apenas um ator do elenco de "A família Addams" segue vivo Intérprete de Wandinha na primeira versão do famoso seriado de TV, atriz lutava contra complicações derivadas de um derrame cerebral

Morreu, no último sábado (28), aos 64 anos, a atriz Lisa Loring, intérprete da personagem Wandinha Addams na primeira versão da série de TV americana, exibida entre 1964 e 1966. A artista estava internada e enfrentava complicações derivadas de um derrame cerebral. A informação foi confirmada por uma de suas filhas,Vanessa Foumberg.

Com a morte de Lisa, apenas um ator do elenco da versão original de "A família Addams" segue vivo. Intérprete do excêntrico patriarca Gomez Addams, John Astin, de 92 anos, era uma das maiores referências profissionais para a atriz. "Ele é realmente como um pai para mim", afirmou ela, numa entrevista recente.

O trabalho de Lisa Loring como Wandinha reproduziu, à época, os trejeitos e a personalidade da personagem criada pelo cartunista Charles Addams (1912-1988) na história em quadrinhos "A Família Addams", publicada pela revista New Yorker. O trabalho da artista influenciou significativamente as performances de Christina Ricci nos filmes "A Família Addams" (1991) e "A Família Addams 2" (1993) e de Jenna Ortega na série "Wandinha", recentemente lançada por Tim Burton.

Modelo aos 3 anos

Lisa Loring em 16 de fevereiro de 1958. O primeiro trabalho foi como modelo, aos 3 anos. Aos 5, estreou na TV, em participação num dos episódios da série de TV "Dr. Kildare". Logo depois, veio o convite para trabalhar em "A Família Addams". À época, ela ainda não sabia ler e só memorizava suas falas ao ouvir o texto sendo dito por sua mãe.

Após "A Família Addams", a carreira de Lisa Loring não decolou. Ela trabalhou em dezenas de séries de pouca duração e também em longas-metragens de baixo orçamento, sobretudo como atriz coadjuvante. Ela se casou quatro vezes e passou vários anos em tratamento contra a dependência química. Além de duas filhas, ela também deixa dois netos.

