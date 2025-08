A- A+

RIO DE JANEIRO Após morte de Preta Gil, Gominho deixa de vez a casa da melhor amiga: "Só tenho duas malas" Apresentador havia passado a morar com a cantora, oferecendo apoio a ela durante tratamento do câncer

Gominho largou o emprego para se dedicar a ficar ao lado de sua melhor amiga, Preta Gil, que morreu no mês passado, aos 50 anos, vítima de um câncer. Durante esse período, ele chegou a morar na casa dela, no Joá, zona sul do Rio de Janeiro, oferecendo o seu apoio nos momentos mais delicados do tratamento.



Agora, ele afirma, por meio de uma publicação no X nesta sexta-feira (1°), que vai se mudar, passando para uma casa no Flamengo, também na mesma região da capital fluminense.

A mudança, segundo Gominho, ocorrerá já nesses próximos dias: “E eu que agora vou ser moradoran do Flamengoan! Já sonhando em pegar a bike e ir até a Urca f1 e sentir a brisa da vida”, escreveu ele, brincalhão.



“Esse fim de semana vai ser para organizar a mudança! Ainda bem que só tenho duas malas.”

Foram dois anos de estreita convivência com a filha de Gilberto Gil. Recentemente, após fazer um desabafo nas redes sociais e receber o apoio de seguidores, o apresentador havia revelado a sua intenção de se mudar da casa da amiga e que também pretendia se “organizar” para tirar um ano sabático.

