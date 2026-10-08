Após morte de Rick, Renner anuncia carreira solo
O comunicado foi feito na tarde desta quinta-feira (8)
O cantor Renner anunciou, na tarde desta quinta-feira, que seguirá carreira solo após a morte de seu parceiro, Rick, em um acidente de helicóptero no fim de setembro, em Santa Catarina.
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Em nota, o cantor falou sobre o novo projeto da carreira, intitulado "Rick & Renner para sempre - O legado". Renner destacou a parceria com Rick, a importância do cantor em sua vida e afirmou que a saudade é "impossível de medir". Ele também pediu o apoio dos fãs.
"Existem histórias que não terminam. Existem vozes que o tempo jamais apaga. E existem legados que o amor faz permanecer.
A partida de Rick deixou uma saudade impossível de medir. Foram anos de amizade, estrada, música e uma história construída ao lado de milhões de brasileiros que fizeram de Rick & Renner parte de suas próprias vidas.
Cada canção, cada palco, cada encontro e cada emoção vivida ao longo dessa caminhada permanecem para sempre em nossa memória e em nosso coração.
E é por respeito a essa história, a esse amor do público e a tudo o que foi construído que comunicamos:
O legado de Rick & Renner continuará.
Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos.
Renner seguirá nos palcos levando ao público as músicas que atravessaram gerações, relembrando grandes momentos e mantendo viva a essência dessa história, agora por meio de um projeto preparado com muito respeito, responsabilidade e carinho.
Nasce agora o projeto Rick & Renner pra sempre — O Legado, uma nova etapa criada para manter viva, nos palcos e no coração do público, a essência dessa história", dizia parte da nota.