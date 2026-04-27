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TODO MUNDO NO RIO Após morte durante montagem de palco para show de Shakira no Rio, Polícia Civil realiza nova perícia Investigadores buscam indícios de eventuais erros de segurança durante a montagem da estrutura

Um dia após a morte de um operário durante a montagem do palco para o show da cantora colombiana Shakira, marcado para o próximo sábado, na Praia de Copacabana a 12ª DP (Copacabana) realiza uma segunda perícia no local para apurar as causas e as circunstâncias do acidente. O trabalho começou às 10h desta segunda-feira. Os investigadores querem descobrir ainda eventuais responsabilidades pelo acidente e pretendem averiguar se houve algum erro de segurança por parte da empresa responsável pela montagem da estrutura, a BonusTrack. Caso a hipótese se confirme, a companhia pode responder por omissão.

A área onde aconteceu o acidente foi isolada e a montagem do palco principal foi temporariamente suspensas. A equipe de perícia policial inclui o delegado Ângelo Lages titular da delegacia. Uma moradora do bairro relatou ter ouvido gritaria no local logo após o acidente.

— Entre 14h30 e 15h ouvimos uma gritaria vinda daquela área do palco. Em seguida, começou uma grande movimentação de polícia e bombeiros. As viaturas da polícia vieram até na contramão. Os colegas do rapaz estavam desesperado. Falaram que um elevador caiu em cima dele. Eles estavam muito tristes — contou a moradora Maria José Santos Ramos da Silva, de 52 anos.

O serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, morreu na tarde de domingo. Ele teria sido atingido por uma estrutura que caiu do teto e sofrido esmagamento dos membros inferiores. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana). Uma perícia preliminar foi realizada ainda no domingo, e outras análises ainda serão conduzidas para complementar a apuração. A Polícia Civil informa que, paralelamente, os agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte de Gabriel de Jesus Firmino.

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