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Após morte durante montagem de palco para show de Shakira no Rio, Polícia Civil realiza nova perícia

Investigadores buscam indícios de eventuais erros de segurança durante a montagem da estrutura

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Após morte durante montagem de palco para show de Shakira no Rio, Polícia Civil realiza períciaApós morte durante montagem de palco para show de Shakira no Rio, Polícia Civil realiza perícia - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Um dia após a morte de um operário durante a montagem do palco para o show da cantora colombiana Shakira, marcado para o próximo sábado, na Praia de Copacabana a 12ª DP (Copacabana) realiza uma segunda perícia no local para apurar as causas e as circunstâncias do acidente. O trabalho começou às 10h desta segunda-feira. Os investigadores querem descobrir ainda eventuais responsabilidades pelo acidente e pretendem averiguar se houve algum erro de segurança por parte da empresa responsável pela montagem da estrutura, a BonusTrack. Caso a hipótese se confirme, a companhia pode responder por omissão.

A área onde aconteceu o acidente foi isolada e a montagem do palco principal foi temporariamente suspensas. A equipe de perícia policial inclui o delegado Ângelo Lages titular da delegacia. Uma moradora do bairro relatou ter ouvido gritaria no local logo após o acidente.

— Entre 14h30 e 15h ouvimos uma gritaria vinda daquela área do palco. Em seguida, começou uma grande movimentação de polícia e bombeiros. As viaturas da polícia vieram até na contramão. Os colegas do rapaz estavam desesperado. Falaram que um elevador caiu em cima dele. Eles estavam muito tristes — contou a moradora Maria José Santos Ramos da Silva, de 52 anos.

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O serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, morreu na tarde de domingo. Ele teria sido atingido por uma estrutura que caiu do teto e sofrido esmagamento dos membros inferiores. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana). Uma perícia preliminar foi realizada ainda no domingo, e outras análises ainda serão conduzidas para complementar a apuração. A Polícia Civil informa que, paralelamente, os agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte de Gabriel de Jesus Firmino.

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