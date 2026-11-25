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famosos Após morte por "overdose acidental", Hayden Panettiere deixa fortuna milionária para filha Ex-noivo da atriz americana, boxeador Wladimir Klitschko recorre à Justiça para administrar o patrimônio de mais de US$ 6,2 milhões

Morta em agosto deste ano, aos 36 anos, em decorrência de uma overdose acidental com fentanil, a atriz americana Hayden Panettiere deixou uma fortuna de mais de US$ 6,2 milhões (o equivalente a R$ 36,5 milhões) para sua filha, Kaya, de 11 anos. Segundo o jornal britânico "The Sun", o patrimônio acumulado pela estrela das séries “Heroes” (2006-2010) e “Nashville” (2012-2018) está agora no centro de um processo judicial iniciado pelo pai da menina, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Documentos judiciais obtidos pelo site americano "TMZ" revelam que a atriz morreu sem deixar testamento. Seu patrimônio é composto por bens pessoais avaliados em aproximadamente US$ 5,2 milhões e imóveis que somam pouco mais de US$ 1 milhão.

Klitschko, de 50 anos, solicitou à Justiça a nomeação da consultora tributária e financeira Melissa Moskal Bencivenga como administradora do espólio da atriz. Em setembro, o ex-boxeador já havia entrado com um pedido para se tornar o responsável legal pelo patrimônio da filha.

Nos documentos apresentados à Justiça, o ucraniano argumentou que Kaya tem “direito à totalidade” dos bens deixados pela mãe. Sua nomeação permitiria que ele “administrasse e mantivesse sob sua responsabilidade” os bens da menina em nome dela. De acordo com o "The Sun", em audiência realizada em outubro, a Justiça concedeu a Klitschko a administração provisória do patrimônio da ex-noiva.

Morte acidental

Hayden Panettiere foi encontrada inconsciente num apartamento em 16 de agosto, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Em outubro, as autoridades locais concluíram que a morte da atriz foi acidental, provocada pelos efeitos tóxicos de uma combinação de substâncias, entre elas fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina.

“Com base na conclusão do Instituto Médico-Legal e nos resultados da investigação, a morte de Hayden Panettiere foi considerada acidental. O Departamento de Polícia de Greenville encerrou sua investigação”, informou a polícia local, em comunicado reproduzido pelo "The Sun".

Pouco depois da morte da atriz, Klitschko publicou uma homenagem à ex-companheira no Instagram. “Nossa família atravessa um momento de profundo choque e luto. A notícia da morte trágica de Hayden me entristece profundamente. Ela deixou este mundo cedo demais”, escreveu.

O ex-boxeador também fez uma promessa em relação à criação da filha. “Hayden, embora já não fosse minha companheira, foi uma parte importante da minha vida e a mãe da nossa filha, Kaya. Sempre falarei de sua mãe com respeito à nossa filha, Kaya, e farei questão de que ela se lembre da pessoa que sua mãe foi.”

“Expresso minhas mais sinceras condolências aos pais de Hayden, aos amigos e aos fãs, que também estão de luto hoje. Pessoas jovens e talentosas como Hayden não deveriam deixar este mundo tão cedo”, acrescentou.

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