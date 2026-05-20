Após mostrar samba no pé, Alcione rebate comentários sobre suposto uso de IA

Cantora, que realizou cirurgia na coluna em 2022, é elogiada por colegas famosos ao demonstrar vigor em apresentações: 'Rainha'

Alcione reage com seu próprio meme após web sugerir que seu vídeo viral sambando seja IA - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Alcione usou as redes sociais para reforçar que, a despeito dos recentes problemas na coluna, ainda mantém, muito bem, obrigada, o gingado no corpo. Num dos últimos shows, ela surpreendeu o público ao dançar com vigor no palco. Diante da repercussão de vídeos realizados na ocasião, a artista, de 78 anos, tem rebatido comentários sobre quem considera que se trata de inteligência artificial (IA). Nada disso.

"IA?????? Aqui o requebrado é REAL!!!! Se liga na remelexo…", escreveu Alcione, em vídeo publicado por meio do Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegas famosos da cantora enalteceram a vitalidade de Alcione por meio de comentários. "Maravilhosa. Voando", escreveu Teresa Cristina. "Ela não é uma qualquer", elogiou a atriz Fabiana Karla. "Rainha", definiu Daniela Mercury. "Respeita ela", disse Pocah.

Em 2022, Alcione foi submetida a uma cirurgia na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese associada à discopatia degenerativa. O problema acontece quando uma vértebra escorrega sobre outra, podendo causar dores e desvios de postura. Antes da realização do procedimento, a cantora vinha fazendo seus show sentada em uma cadeira e contava com a ajuda de alguém para se levantar e se deslocar para entrar e sair do palco.

