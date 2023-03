A- A+

BBB 23 Após o 11º Paredão do BBB 23, Gabriel Santana deixa a casa; saiba a porcentagem da votação Ator estava na berlinda com Aline Wirley e Bruna Griphao

Gabriel Santana é o mais novo eliminado do BBB 23, contrariando o que mostravam as principais enquetes. Com 56,45% dos votos, o ator foi a mais votado pelo público no Paredão desta terça-feira (28).

Na 11ª berlinda desta edição do reality, Gabriel competiu com Aline Wirley e Bruna Griphao, ambas estreantes no Paredão. A cantora e a atriz receberam, respectivamente, 1,07% e 42,48% dos votos. Até o início da noite, as enquetes mostravam a derrota de Bruna.



