A- A+

Famosos Após o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, relembre os ex-namorados famosos de Paolla Oliveira Atriz já se relacionou com atores, diretores e outros nomes conhecidos do meio artístico

A atriz Paolla Oliveira anunciou nesta segunda-feira o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, com quem estava desde 2021. Ao longo de quase 20 anos de carreira na televisão, a atriz teve outros relacionamentos com nomes conhecidos do meio artístico, alguns deles assumidos publicamente e acompanhados de perto pelo público.

Maurício Mattar

Paolla Oliveira e Maurício Mattar se conheceram durante as gravações da novela “O profeta”, exibida em 2006. Na trama, os dois contracenavam como par romântico, e o envolvimento ultrapassou a ficção. O namoro durou cerca de um ano e meio e chegou ao fim em 2008.



Na época, Mattar afirmou que a relação havia se transformado ao longo do tempo. “Chega um momento em que o amor muda de forma. O carinho continua, mas vira outra coisa”, disse o ator em entrevista. Ele também destacou a admiração pela atriz, afirmando que Paolla era “uma mulher muito centrada e cheia de valores”.





Joaquim Lopes

O relacionamento com Joaquim Lopes começou no fim de 2009, quando os dois trabalharam juntos no filme “Uma professora muito maluquinha”. O namoro só foi assumido meses depois e acabou cercado de polêmicas, já que Joaquim havia encerrado recentemente o casamento com a atriz Thais Fersoza.



Paolla negou envolvimento na separação e afirmou que a relação começou quando ambos estavam solteiros. “Nunca participei de nenhuma história mal resolvida”, disse em entrevista à revista “Claudia”. O casal permaneceu junto até 2015. À época da separação, pessoas próximas afirmaram que o desgaste da rotina e o ciúme teriam pesado na decisão.

Rogério Gomes

Após o fim do namoro com Joaquim Lopes, Paolla iniciou uma relação mais discreta com o diretor Rogério Gomes, o Papinha. Os dois ficaram juntos por quase quatro anos, em um relacionamento marcado por poucas aparições públicas.



Em entrevistas, a atriz costumava destacar a parceria e o afeto entre eles. “Tenho uma relação de muito companheirismo e troca”, afirmou em conversa com a imprensa. O término foi confirmado em 2019, e Paolla deixou claro que a separação ocorreu de forma madura e sem conflitos.

Veja também