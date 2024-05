A- A+

RAINHA DO POP Após passagem pelo Brasil, Madonna volta para mansão onde vive nos EUA Cantora, que pretende descansar após encerramento de turnê, mora em imóvel com 26 cômodos, 14 banheiros e nove lareiras, em Nova York

Madonna não está mais em solo carioca. Na noite do último domingo (5), a cantora americana deixou o Rio de Janeiro — onde encerrou a Celebration Tour e apresentou o maior show de sua carreira, diante de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana — e partiu, num jatinho particular, rumo a Nova York, nos EUA. Com o fim da turnê mundial, a artista, de 65 anos, pretende descansar ao lado dos filhos na mansão onde vive.

A casa onde mora Madonna fica no Upper East Side, bairro nobre de Manhattan, a poucas quadras de pontos famosos como o Central Park e o Metropolitan Museum of Art. O imóvel tem quatro andares, 26 cômodos, nove lareiras e 14 banheiros. A residência, a rigor, é formada pela junção de três casas — o complexo foi comprado pela artista por US$ 32 milhões (algo em torno de R$ 164 milhões), em 2009. A decoração tem estilo clássico e conservador.

Onde fica a casa de Madonna?

O quarteirão da 81st Street, entre as avenidas Third e Lexington, parece bastante comum: há um pequeno salão de manicure, uma lavanderia e prédios de apartamentos estreitos, com casas geminadas enfileiradas em ambos os lados da rua sombreada. Mas basta olhar um pouco mais de perto, e é aí que se notará a parede com três metros de altura e fileira de pontas de metal no alto. Atrás do muro, não há prédio de apartamentos ou uma casa comum. É algo híbrido — três casas de tijolos vermelhos, fundidas perfeitamente, para formar uma mansão única e espaçosa.





Quando o ícone pop não está viajando, lá está a artista saindo com pelo menos alguns de seus filhos e sua equipe do tal endereço luxuoso. Vizinhos da estrela internacional garantem, no entanto, que é raríssimo avistar a presença dela por ali. "A única coisa que acontece é que o portão da garagem abre ocasionalmente e haverá um SUV de aparência impressionante esperando lá fora", afirmou um jovem morador do prédio do outro lado da rua a um veículo de imprensa americano.

Em 2016, Madonna irritou os vizinhos ao ocupar vagas de estacionamento privilegiadas em frente à sua casa, organizando a instalação de placas falsas de "Proibido estacionar" para assustar outros motoristas. A sinalização falsa incluía também uma placa em que se lia "Estacionamento apenas para inquilinos" montada num poste sobre um canteiro de árvore na calçada. A placa também dizia que "veículos não autorizados serão rebocados". O caso gerou polêmica à época.

