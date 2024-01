Após passar mal, Isabelle é carregada nos braços por Davi e levada ao confessionário; veja

A- A+

A manauara Isabelle se queixou de pressão baixa e passou mal no confinamento do BBB 24. A sister precisou ser carregada nos braços por Davi quando a produção do programa a convocou para ir ao confessionário receber atendimento médico.



Isabelle começou falar do mal estar quando estava na academia.

Após passar mal, Isabelle foi chamada so confessionário #BBB24 https://t.co/eiFP0Dqzj4 — Dantas (@Dantinhas) January 26, 2024

