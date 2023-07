A- A+

estado de saúde Após passar por cirurgia, MC Marcinho respira com ajuda de aparelhos O "príncipe do funk" passou por procedimento de implante de coração artificial

MC Marcinho segue internado na UTI do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes do funk brasileiro foi submetido a uma delicada cirurgia e está respirando com ajuda de aparelhos.

O “príncipe do funk” foi submetido a uma ECMO - procedimento que utiliza uma membrana extracorpórea, simulando um pulmão, que faz o trabalho de respiração do órgão. O Copa D’Or divulgou boletim médico na noite desta quinta (13):

“O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, foi submetido a cirurgia para implante de coração artificial. O procedimento foi realizado sem intercorrências. No momento segue estável e em recuperação“, informou.

