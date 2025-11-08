A- A+

BRITNEY SPEARS Após pausa e polêmicas, Britney Spears volta às redes sociais com post reflexivo de lingerie Dias depois de desativar a conta, cantora fala sobre fé, limites e um novo olhar para si mesma

Poucos dias após ter desativado sua conta no Instagram de forma inesperada, a cantora Britney Spears reapareceu na plataforma nesta sexta-feira (7).

No post de volta, a popstar norte-americana aparece usando uma lingerie em tons preto e branco combinada com botas de couro, com uma mensagem em tom de reflexão pessoal.

Na legenda da foto, Britney revela que está lendo o livro de autoajuda com base na fé "Draw the circle" (trace o círculo, em livre tradução) como inspiração para uma nova postura pessoal: “Tanta coisa aconteceu este ano, está uma loucura… tento viver dentro dos meus meios, e o livro ‘Draw the Circle’ é uma perspectiva incrível…".

Ela comenta sobre a importância de “traçar o seu círculo, definir os seus limites”, e afirma que o livro é "incrivelmente estrito e meio que uma forma de oração, mas com tantas possibilidades infinitas na vida”.

Na última segunda-feira (2), em meio à repercussão da publicação de memórias de seu ex-marido Kevin Federline, "You Thought You Knew" (lançado em 21 de outubro de 2025), que trazem à tona alegações que afetam sua imagem, o perfil da cantora no Instagram havia se tornado inacessível, com mensagem automática indicando que “o perfil pode ter sido removido”.

A ausência gerou preocupação entre fãs, que vinham observando publicações mais enigmáticas da artista — como vídeos em que aparece com hematomas nos braços, legendas que mencionam seus filhos Sean Preston e Jayden James, e silêncio nos comentários.

A cantora também está escrevendo seu próprio livro de memórias, “The woman in me", que será transformado em filme. Nele, Britney contesta que tenha tido problemas significativos com abuso de substâncias, como o ex-marido afirma na publicação, e caracteriza sua batalha pela custódia com Federline como traumatizante.

