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música Após pausa na carreira, Jão reaparece durante intervalo da novela "Quem Ama Cuida" Cantor surpreendeu os fãs com um teaser enigmático e uma contagem regressiva em seu site oficial

Depois de um ano e meio afastado dos palcos, o cantor Jão deu o primeiro passo rumo a uma nova fase da carreira nessa quarta-feira (22).

O artista reapareceu durante o intervalo de "Quem Ama Cuida", novela das 9 da TV Globo, com um teaser enigmático.

Outra surpresa foi a mudança no endereço eletrônico do seu site oficial, que agora possui a frase "Eu Sempre Volto".

Quem acessar o link dará de cara com uma contagem regressiva com previsão para terminar às 12h desta quinta-feira (22). A expectativa é que mais novidades sobre o quinto álbum de Jão apareçam quando o cronômetro se encerrar.

Faltando poucas horas para o final da contagem, o artista começou a arquivar suas publicações no Instagram, repetindo o que já fez para anunciar álbuns anteriores.

Um dia antes, uma animação do Google já tinha chamado atenção de quem acompanha o cantor. Ao pesquisar o nome de Jão na ferramenta de buscas, internautas são surpreendido por flores brotando. A ação já rendeu mais de 3,5 milhões de cliques.

Próximos passos

O primeiro grande evento do cantor após a pausa pode acontecer ainda neste mês de julho.

Segundo o Diário Oficial do Município de São Paulo, uma autorização foi expedida para para um evento chamado “Audição – Jão”, marcado para o próximo domingo (26) , no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

O evento deve reunir 10 mil pessoas, que terão a chance de ouvir o novo disco do cantor em primeira mão.

Pausa na Carreira

Em abril de 2025, Jão anunciou em suas redes sociais que daria uma pausa na carreira por tempo indeterminado.

"É preciso abrir espaço para que uma árvore cresça e vou fazer isso do lado de cá. Viver para criar, ou só viver por viver, que já é o bastante. Até qualquer dia desses", escreveu o artista em sua postagem de despedida.

Sua última grande aparição foi no dia 28 de março de 2025, durante o festival Lollapalooza Brasil, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Meses depois o artista e sua família foram surpreendidos pelo falecimento do seu pai, o empresário Carlos Alberto Balbino. Após a perda, Jão se mudou para o interior de São Paulo para se dedicar à família.

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