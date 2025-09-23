A- A+

CELEBRIDADES Após polêmica com Bruna Biancardi, Virginia Fonseca divide web com nova ligação para Neymar Depois de admitir telefonema para jogador durante madrugada, influenciadora digital aparece fazendo outra videochamada para o esportista

A polêmica entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar, ganhou um novo capítulo após a recente troca de farpas entre as influenciadoras digitais.



Na última segunda-feira (22), pouco depois de Virginia explicar, numa entrevista, o motivo de ter telefonado para o esportista durante uma madrugada — e de ter recebido, como retorno, uma mensagem da mulher dele —, Bruna fez um pedido, por meio das redes sociais, para a influencer "tirar o seu nome da boca". A reação, porém, só deu mais fôlego para a celeuma.

Nesta terça-feira (23), internautas lembraram que Virginia apareceu fazendo outra ligação para Neymar, desta vez por vídeo, no último fim de semana.

Sim, no último sábado (20), durante o programa "Sabadou", no SBT, a apresentadora sacou o celular do bolso e disse que faria uma ligação " de surpresa" para Neymar. E, tcharãn, em poucos segundos o craque do Santos surgiu do outro lado da tela. O motivo? A jovem de 26 anos queria realizar um desejo do humorista Dedé Santana, convidado da atração televisiva que havia reclamado, na ocasião, que nunca havia conhecido pessoalmente o jogador de futebol.

Na chamada por vídeo, Neymar apareceu de imediato na tela do celular. Recém-separada do cantor Zé Felipe, Virginia explicou a situação para o esportista, que afirmou ser "muito fã" de Dedé Santana. Os dois conversaram rapidamente. Ao fim, a influenciadora digital sugeriu que ambos precisavam se encontrar pessoalmente: "Beijo, Ney, obrigada".

O caso se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais devido à recente polêmica entre Virginia e Bruna Biancardi. "Virginia, não tem como te defender", comentou um usuário do X. Outro internauta defendeu a apresentadora do "Sabadou", ressaltando que a influenciadora digital só demonstra ter "intimidade" com o jogador: "Eles parecem ser só amigos e parceiros de negócios".

Virginia e Bruna Biancardi: entenda polêmica

No último mês, uma notícia envolvendo Virginia Fonseca e Bruna Biancardi gerou repercussão na web. Rumores davam conta, na ocasião, que a ex-mulher de Zé Felipe teria ligado para Neymar, num dia útil, às 2h da manhã. Como resposta, a influenciadora digital teria recebido uma mensagem de Bruna, que pediu para que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter. O fato foi confirmado por Virginia, em detalhes, na última segunda-feira, em entrevista ao jornalista Léo Dias.

Na ocasião, Virginia reconheceu que "errou" ao telefonar para o jogador numa madrugada, sem qualquer aviso prévio. Ela diz que pretendia resolver sua participação no leilão beneficente organizado pelo esportista. "Eu voltei de uma festa, sem noção e liguei para ele para falar", recordou. "Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'Pode ligar no meu'. Aí eu falei: 'Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'", explicou Virginia.

Acontece que... As falas de Virginia não agradaram Bruna. A esposa de Neymar usou as redes sociais, por meio de um comentário numa página do Instagram, para dizer que aquela não havia sido a primeira vez que a influenciadora digital havia demonstrado ter sido inadequada.

"Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", escreveu Bruna. "Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim", continuou a influencer, mãe de Mavie, de 1 ano, e Mel, de 2 meses, frutos do relacionamento com Neymar.

