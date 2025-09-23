Ter, 23 de Setembro

CELEBRIDADES

Após polêmica com Bruna Biancardi, Virginia Fonseca divide web com nova ligação para Neymar

Depois de admitir telefonema para jogador durante madrugada, influenciadora digital aparece fazendo outra videochamada para o esportista

A influenciadora Virginia Fonseca fez outra videochamada para Neymar e aumentou polêmica com Bruna BiancardiA influenciadora Virginia Fonseca fez outra videochamada para Neymar e aumentou polêmica com Bruna Biancardi - Foto: Instagram/Reprodução

A polêmica entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar, ganhou um novo capítulo após a recente troca de farpas entre as influenciadoras digitais.

Na última segunda-feira (22), pouco depois de Virginia explicar, numa entrevista, o motivo de ter telefonado para o esportista durante uma madrugada — e de ter recebido, como retorno, uma mensagem da mulher dele —, Bruna fez um pedido, por meio das redes sociais, para a influencer "tirar o seu nome da boca". A reação, porém, só deu mais fôlego para a celeuma.

Nesta terça-feira (23), internautas lembraram que Virginia apareceu fazendo outra ligação para Neymar, desta vez por vídeo, no último fim de semana.

Sim, no último sábado (20), durante o programa "Sabadou", no SBT, a apresentadora sacou o celular do bolso e disse que faria uma ligação " de surpresa" para Neymar. E, tcharãn, em poucos segundos o craque do Santos surgiu do outro lado da tela. O motivo? A jovem de 26 anos queria realizar um desejo do humorista Dedé Santana, convidado da atração televisiva que havia reclamado, na ocasião, que nunca havia conhecido pessoalmente o jogador de futebol.

Na chamada por vídeo, Neymar apareceu de imediato na tela do celular. Recém-separada do cantor Zé Felipe, Virginia explicou a situação para o esportista, que afirmou ser "muito fã" de Dedé Santana. Os dois conversaram rapidamente. Ao fim, a influenciadora digital sugeriu que ambos precisavam se encontrar pessoalmente: "Beijo, Ney, obrigada".

O caso se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais devido à recente polêmica entre Virginia e Bruna Biancardi. "Virginia, não tem como te defender", comentou um usuário do X. Outro internauta defendeu a apresentadora do "Sabadou", ressaltando que a influenciadora digital só demonstra ter "intimidade" com o jogador: "Eles parecem ser só amigos e parceiros de negócios".

Virginia e Bruna Biancardi: entenda polêmica

No último mês, uma notícia envolvendo Virginia Fonseca e Bruna Biancardi gerou repercussão na web. Rumores davam conta, na ocasião, que a ex-mulher de Zé Felipe teria ligado para Neymar, num dia útil, às 2h da manhã. Como resposta, a influenciadora digital teria recebido uma mensagem de Bruna, que pediu para que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter. O fato foi confirmado por Virginia, em detalhes, na última segunda-feira, em entrevista ao jornalista Léo Dias.

Na ocasião, Virginia reconheceu que "errou" ao telefonar para o jogador numa madrugada, sem qualquer aviso prévio. Ela diz que pretendia resolver sua participação no leilão beneficente organizado pelo esportista. "Eu voltei de uma festa, sem noção e liguei para ele para falar", recordou. "Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'Pode ligar no meu'. Aí eu falei: 'Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'", explicou Virginia.

Acontece que... As falas de Virginia não agradaram Bruna. A esposa de Neymar usou as redes sociais, por meio de um comentário numa página do Instagram, para dizer que aquela não havia sido a primeira vez que a influenciadora digital havia demonstrado ter sido inadequada.

"Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", escreveu Bruna. "Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim", continuou a influencer, mãe de Mavie, de 1 ano, e Mel, de 2 meses, frutos do relacionamento com Neymar.

