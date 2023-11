A- A+

FAMOSOS Após polêmica com filho de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda é alvo de ataques: 'Maria Aparecida' Internautas invadem perfil digital da influenciadora e a acusam de ser culpada por demissão de Igor Camargo, que trabalhava com o sertanejo

Em meio a um novo capítulo de um conflito com os enteados — filhos do cantor Zezé Di Camargo —, a influenciadora digital Graciele Lacerda se tornou alvo de ataques nas redes sociais, nesta terça-feira (7). Internautas a acusam de ser "culpada" pela demissão de Igor Camargo, que trabalhava com o pai, controlando os negócios financeiros do artista. Rumores dão conta de que o cantor demitiu o próprio filho após o rapaz se posicionar na polêmica familiar e tomar partido contra Graciele, com quem o sertanejo mantém um relacionamento há mais de uma década.

Após a repercussão do caso, internautas "invadiram" o perfil da influenciadora digital no Instagram para questioná-la acerca do suposto fato. "Mulher, tu tem uma vida de rainha. Por que fica brigando com os filhos do Zezé?", indagou uma seguidora. "Maria Aparecida", ironizou outra pessoa, sugerindo que Graciele Lacerda vem utilizando a situação para ganhar fama. "Parabéns, você conseguiu o que queria", comentou outro internauta, no post mais recente da capixaba de 43 anos.

Treta surgiu após perfil fake

A briga entre Graciele Lacerda, Amabylle Eiroa — mulher de Igor Camargo — e Wanessa Camargo, também filha de Zezé, veio a público na última semana semana. Ao lado da cunhada, Wanessa decidiu abrir um processo judicial contra a madrasta depois de as duas descobrirem, recolhendo provas do fato, que Graciele criou um perfil falso nas redes sociais para falar mal de alguns membros da família Camargo e de Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé e mãe dos filhos dele.

Após a repercussão do caso, Graciele negou a acusação. "Se eu tivesse feito, eu admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Mas isso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso vai pra frente", afirmou ela, na última semana. Em seguida, Wanessa desistiu de levar adiante o processo — para evitar complicações na Justiça e também não prejudicar o pai, como revelou Igor Camargo.

Na última ltima segunda-feira (6), os desentendimentos ganharam mais força — e Zezé teria então decidido demitir o caçula de 29 anos do cargo que ele ocupava, como administrador, em sua empresa. A informação, no entanto, ainda é confirmada por ninguém da família.

