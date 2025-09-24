A- A+

celebridades Após polêmica com Neymar, Virginia Fonseca cita 'sumidinha' das redes sociais e fala de solteirice Influenciadora digital esclarece rumores de que teria aproveitado 'saidinha noturna' depois de aparecer maquiada em vídeo na internet

Em meio a uma polêmica envolvendo Neymar e Bruna Biancardi, a influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais, nesta quarta-feira (24), para justificar a "sumidinha" — nas palavras dela — na internet, ao longo de algumas horas, da última noite para cá. Alvo de críticas na web desde que assumiu, nesta semana, que ligou para o jogador de futebol durante uma madrugada a fim de resolver questões de trabalho, a jovem de 26 anos afirmou que se ausentou das redes devido às gravações do programa "Sabadou", apresentado por ela.

"Estamos quase finalizando a gravação do programa. Por isso que estou meio sumidinha aqui", contou ela, em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram. Pouco depois, ela retornou à mesma plataforma para esclarecer rumores que davam conta de que ela teria aproveitado uma "saidinha noturna", como disse, após a labuta.



"Eu vi gente falando ontem que eu estava me despedindo arrumada porque eu ia sair. Não, gente, eu estou me despedindo arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui. Na verdade, eu não mereço. Pelo bem da minha vida amorosa", disse a influenciadora digital, recém-separada do cantor Zé Felipe, com quem tem os filhos José Leonardo, de 1 mês, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.

Virginia e Neymar: o que aconteceu?

No último mês, uma notícia envolvendo Virginia Fonseca e Bruna Biancardi gerou repercussão na web. Rumores davam conta, na ocasião, que a ex-mulher de Zé Felipe teria ligado para Neymar, num dia útil, às 2h da manhã. Como resposta, a influenciadora digital teria recebido uma mensagem de Bruna, que pediu para que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter. O fato foi confirmado por Virginia, em detalhes, na última segunda-feira (22), em entrevista ao jornalista Léo Dias.



Na ocasião, Virginia reconheceu que "errou" ao telefonar para o jogador numa madrugada, sem qualquer aviso prévio. Ela disse que pretendia resolver sua participação no leilão beneficente organizado pelo esportista. "Eu voltei de uma festa, sem noção e liguei para ele para falar", recordou. "Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'Pode ligar no meu'. Aí eu falei: 'Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'", explicou Virginia.



Bruna, no entanto, refuta essa versão da história, mas sem contar especificamente o que teria acontecido. "Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", escreveu Bruna ao comentar sobre o caso, inclusive pedindo para Virginia "tirar o seu nome da boca".



Bem se sabe que não é de hoje que Virginia e Neymar cultivam amizade e circulam em rodas de amigos com algumas intersecções. A suposta "falta de postura e educação" acendeu alerta nos internautas, que começaram a procurar pistas sobre o comportamento da influencer.

A desconfiança de Bruna com Virginia, aliás, teria começado algum tempo atrás quando ela aparecia em festas na casa do jogador com looks considerados ousados. Um deles, preto, tinha recortes profundos ao longo de toda a peça, deixando a pele muito à mostra. Outro, azul, tinha o tecido transparente, era curto e exibia as costas completamente nuas.

