Famosos Após polêmica com nova música de Shakira, namorada de Piqué evita sair de casa: 'Passando mal' Citada por cantora colombiana em letra recém-lançada, estudante de 23 anos diz que se sente perseguida e está com medo de andar nas ruas

Namorada de Gerard Piqué — e apontada como pivô para o divórcio do jogador de futebol e Shakira —, a estudante Clara Chía, de 23 anos, está muito abalada e "passando mal", como teria relatado a pessoas próximas, diante da repercussão da nova música lançada pela cantora. Como se sabe, na letra de "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", a colombiana faz duras críticas ao ex-marido, com referências negativas a Clara.

Na canção que está batendo recordes no mercado da música e que já se tornou a música latina com melhor estreia no YouTube, Shakira sugere que o ex-marido e a nova namorada são pessoas "otárias" e que, apesar de Clara ter "nome de pessoa boa, claramente, não é como soa", como afirma.

De acordo com informações apuradas pelo jornalista espanhol Miquel Blazquez — que realiza cobertura jornalística do clube Barcelona, onde Piqué atuou como zagueiro até 2022 —, Clara Chía "está passando muito mal com toda essa questão". Em entrevista a uma rádio argentina, Blazquez contou que a jovem "se sente muito perseguida, mesmo que não tenha culpa (na separação de Shakira e Piqué)".

Segundo o jornalista, a estudante mudou a própria rotina nos últimos dias e se refugiou em casa, com medo de ser abordada para comentar o assunto. "Há diversos fotógrafos e paparazzi perseguindo Clara, a toda hora. Ela parou de ir para a sede da Kosmos, empresa de Piqué. Entende-se que ela está trabalhando apenas em casa", disse Blazquez.

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos. O divórcio aconteceu em junho de 2022, depois que a colombiana descobriu que era traída. De acordo com a cantora, Clara frequentava a residência do casal enquanto Shakira e Piqué ainda eram casados.

Com a repercussão do caso, Clara Chía desativou sua conta nas redes sociais. Recentemente, ela criou uma conta privada no Instagram, em que segue 175 pessoas e é seguida por 176 internautas. O perfil conta com apenas cinco publicações. "Sabe-se que ela passou mal, e não quis deixar o Instagram público por causa dos fãs de Shakira que começaram a insultá-la".

