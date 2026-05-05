A- A+

FAMOSOS Após polêmica de Eike, veja o que faz Olin Batista, filho que trocou carreira de DJ pelos negócios Herdeiro mais discreto do empresário não tem perfil em redes sociais e se tornou aliado fundamental no reposicionamento das marcas do pai

Os filhos de Eike Batista e Luma de Oliveira retornaram ao noticiário após declarações recentes do empresário sobre a criação dos herdeiros, a quem chamou de pertencentes de uma "geração fru-fru" ou "floquinho de neve". O caso deu o que falar, sobretudo depois de Luma defender a prole e rebater o ex-marido, ressaltando que sua declaração "diz mais sobre ele do que dos filhos". Nesse cenário, um dos nomes que voltaram ao radar foi o de Olin Batista — o mais discreto entre os irmãos, que nos últimos anos se afastou da carreira como DJ para se aproximar dos negócios da família.

Em 2016, Eike Batista reforçou ao Globo que acreditava que Olin possuía o "dom divino da música". Na ocasião, ele era só elogios ao rapaz. Mas com uma ponderação. "Acho o máximo ele estar dando seguimento naquilo que ele adora. Porém, adoraria que ele tomasse gosto pelos negócios também", disse o empresário, à época. O filho seguiu tanto os conselhos paternos que acabou abandonando as carrapetas. Ele havia se aproximado da discotecagem na adolescência, aos 12 anos.

O apoio do pai sempre significou vantagens logísticas na carreira de Olin — ele usava o jatinho da família para realizar as turnês pelo Brasil, por exemplo. Em entrevista ao GLOBO, também em 2016, o DJ garantiu que o sobrenome nem sempre era uma vantagem em seu trabalho artístico. Ao contrário.

— As pessoas não têm nenhuma noção do quão difícil é, para mim, trabalhar no Brasil. Todo mundo pensa que é fácil por causa da minha família, mas eu vou te dizer: para mim, como um DJ e produtor, é duas ou três vezes mais difícil de alcançar as metas que eu quero alcançar do que para pessoas "comuns" — frisou, naquele período.

Em 2024, o carioca, hoje com 30 anos, abandonou a carreira musical para trabalhar diretamente com Eike — com quem já teve uma relação mais distante — em novos empreendimentos. Atualmente o rapaz faz as vezes de um aliado central na tentativa de reposicionamento empresarial do pai, operando de forma discreta nos novos negócios.

Não à toa, Olin preza, e muito, pela discrição. Ele não tem perfil em redes sociais. As poucas fotos recentes em que aparece estão no perfil digital da namorada, a modelo Patricia Moreira. Antes do relacionamento com o herdeiro de Eike Batista, a moça viveu com Igor Adamovich, pai de seu filho, de 11 anos. O músico fez parte da banda P9, que tinha Saulo Pôncio como líder.

Veja também