A- A+

Celebridades Após polêmica de traição, fãs de Luísa Sonza reclamam da canção 'Chico': 'Não aguento mais' Declaração de amor para o ex-namorado, letra da cantora gaúcha figura no topo das músicas mais ouvidas no país, após artista expor traição

A canção "Chico" — letra de Luísa Sonza em declaração de amor para o ex-namorado Chico Moedas — se mantém, nesta semana, na lista das quatro músicas mais ouvidas no Brasil. Desde que a gaúcha de 25 anos anunciou que o influenciador digital, com quem ela se relacionou por quatro meses, a traiu com outra mulher, a obra do recém-lançado disco "Escândalo íntimo" inspira dezenas de versões e paródias nas redes sociais. Fãs da artista reclamam do fato e alegam que o significado da letra agora está diferente, após o caso.

"Meu Deus, minha vizinha só fica ouvindo essa música o dia todo. Não aguento mais", tuitou uma fã da cantora, nesta sexta-feira (22). "Eu não aguento mais novas versões da música do Chico. Chega! Basta! Muda, Brasil", reclamou outra internauta, por meio do Twitter. "Faz uma semana que a música de fundo da minha cabeça é 'Chico, se tu me quiseres...' Não suporto mais", relatou outro usuário do microblog.

Veja também

MÚSICA Samba Recife aposta nos talentos locais com "Palco Pernambuco"; Gabi do Carmo está entre as atrações