Halloween Após polêmica em festa de Halloween, fãs de Anitta declaram "greve" e viram alvo de piada; entenda Cantora volta a seguir astróloga Virginia Rodrigues, a quem convidou para evento particular, e admiradores se revoltam com o fato

Anitters em greve. Foi assim que um dos maiores fã-clubes dedicados à cantora Anitta anunciou, na noite da última quarta-feira (1º), algo como uma "paralisação geral" dos admiradores da funkeira carioca nas redes sociais. A decisão — que vale por "tempo indeterminado", como frisam os administradores da página "Anitta Press", no Twitter, em ação replicada por milhares de outros fãs — ocorre após a artista ter convidado a astróloga Virginia Rodrigues para a festa de Halloween que realizou em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última terça-feira (31).

Mas, afinal, qual o motivo da suposta polêmica? Fãs de Anitta apontam que a astróloga Virginia Rodrigues teria menosprezado os admiradores da funkeira, há alguns anos. É que, depois de Anitta publicar um vídeo, em seus perfis digitais, divulgando o trabalho da astróloga — até então pouco conhecida na internet —, Virginia acabou angariando milhares de seguidores na web. Em seguida, um áudio da astróloga comentando sobre os tais fãs de Anitta caiu nas redes.

"Essa foi uma estratégia que eu tive. Recebi metade dos meus seguidores por causa da Anitta. E o que pensei...? Falei: "Cara, essas pessoas idolatram a Anitta. Então, já sei que (elas) têm algum problema de domínio de senso". Então vamos desenvolver, voltar a estudar, voltar a ter vontade de entender política", teria afirmado Virginia, por meio de um arquivo em áudio que circulou na internet à época.

Pois bem, desde que Virginia apareceu na casa de Anitta — na festa em celebração ao Dias Bruxas, ao lado de uma turma de famosos que incluiu Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, Juliette e Michel Teló —, fãs da funkeira passaram a mostrar indignação na internet. E mais. A cantora carioca ainda voltou a seguir a astróloga no Instagram, o que aumentou a revolta dos fãs.

"Que nojo, viu, Anitta?", reclamou um fã da cantora. "Estou decepcionado. Não darei streams hoje", comentou outra admiradora da funkeira, ressaltando que não iria mais ouvir as canções da ídola por tempo indeterminado. "Muito bem, dona Anitta. Mande ela e seu mapa astral dar play nas suas músicas então", ironizou outra pessoa.

Na noite da última quarta-feira (1º), o termo "Anitters em greve" se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. "Ela (Anitta) nunca se pintou de perfeita para nós e já errou diversas vezes em diversos assuntos. Brigamos, defendemos, perdoamos e continuamos aqui por (sic) ser fã é uma escolha. Assim como também é uma escolha dela manter relações com alguém que confessou manipulá-la (sic) dizendo que seus seguidores, incluíndo (sic) os que fazem tudo isso, tem (sic) no mínimo problema de senso. Cada fã tem seu direito de reagir a isso como quiser, assim como ela. Algumas palavras machucam, outras não são suficientes. Por tempo indeterminado, é só isso que temos a dizer", justificou o fã-clube Anitta Press, por meio do Twitter.

Piada nas redes

Fato é que o movimento classificado como "greve" vem sendo alvo de piada nas redes sociais. "Vão entrar em greve pra assinar uma carteira de trabalho?", questionou um internauta. "A economia do Brasil vai quebrar agora!", ironizou outra pessoa, por meio do Twitter. "A Anitta nem pode ficar de ressaca em paz que os anitters criam uma greve, socorro", brincou outra usuária do microblog.

