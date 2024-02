Após polêmica, humorista se desculpa e diz que não quis chamar Paolla Oliveira de obesa

A- A+

O humorista e influenciador digital Pahby usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (15), para pedir desculpas a Paolla Oliveira e ressaltar que vem sendo alvo de um mal-entendido por supostamente ter chamado a atriz de obesa.



A celeuma surgiu no último domingo (11), quando ele esteve na Avenida Marquês de Sapucaí (Sambódromo) como um dos produtores de conteúdo do "Mais Carnaval", canal do YouTube especializado na cobertura da festa momesca carioca.

Na ocasião, o comediante abordou Paolla Oliveira instantes antes de a atriz entrar na Sapucaí, no posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

"Gente, eu tô com Paolla Oliveira. Cara, você está fazendo uma revolução no carnaval. E de corpo livre... Você está pleníssima, Paolla. Isso é muito importante para a gente. A gente precisa dessa representatividade! Eu fui um homem obeso, então eu sei o quanto é importante a gente se aceitar, se gostar, e a mensagem que você passa é muito importante", afirmou ele, diante da artista.

O vídeo com a tal entrevista foi compartilhado nas redes sociais e viralizou. Diante do comentário do humorista, Paolla preferiu não tecer qualquer resposta. A atriz afirmou que a indumentária que carregava na cabeça, reproduzindo a imagem de uma onça, a deixava um pouco surda. "Eu estou ouvindo pouco com essa fantasia", justificou ela.

A colocação de Pahby foi muito criticada, e o comediante passou a ser alvo de ataques. "Ridículo, de onde a Paolla é gorda ou obesa?", questionou uma internauta, por meio do X (antigo Twitter). "Nada contra os obesos, cada um vive a vida da forma que achar melhor. Mas onde que a Paolla é obesa?", perguntou outro usuário do microblog.

Diante da repercussão do assunto, o humorista veio a público para se manifestar acerca do caso. Ele reforça que jamais teve a intenção de chamar Paolla de obesa. "Que loucura é essa que eu chamei a Paolla Oliveira de obesa!? Gente, ela não é obesa. Ela é uma mulher padrão, magra, esbelta. Quero pedir desculpas se alguém entendeu isso. Quero pedir desculpas a Paolla Oliveira. Na hora ela não escutou, mas depois ela viu o vídeo e achou isso", disse ele, por meio de vídeo no Instagram.

"O que eu fiz ali foi agradecer a Paolla, de maneira pessoal, por ela estar levantando a pauta de corpo livre. Porque eu, como um ex-obeso, bariátrico, não tive na minha juventude nenhuma Paolla Oliveira para falar sobre autoaceitação", continuou o comediante.

Veja também

BBB24 Davi e Beatriz têm longa conversa após "profecia" do motorista de aplicativo na madrugada