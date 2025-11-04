A- A+

POLÊMICA Após polêmica, prefeitura de Amapá apaga vídeo de IA com Virginia Fonseca e Vini Jr; veja Gestão de município no estado de mesmo nome, no Norte do país, gera repercussão negativa após publicação de postagem com deepfake

Não pegou bem o anúncio do pagamento dos servidores, neste mês, por parte da prefeitura de Amapá (AP).



Na última segunda-feira (3), a administração do município que leva o nome do estado, no Norte do país, usou a página oficinal no Instagram para publicar um vídeo em que Virginia Fonseca e Vini Jr aparecem dizendo que "o salário já está na conta". As imagens foram geradas por meio de ferramenta de inteligência artificial, com recurso de deepfake, que simula a realidade.

Eu pensei que era fake, mas é verdade, a prefeitura do

Amapá postou esse video no perfil deles do Instagram.

Intankável!!!pic.twitter.com/wql5FTbEeb — Italo Marsinho (@ItaloMarsinho) November 3, 2025

Na postagem em questão, o casal formado pela influenciadora digital e pelo jogador de futebol celebravam o pagamento referente ao mês de outubro. Nada se tratava de realidade, porém. "O pagamento referente ao mês de outubro já está na conta, servidor! Mais uma vez, a prefeitura de Amapá reafirma o compromisso com quem faz a máquina pública funcionar com dedicação e amor. Agora é hora de celebrar, aproveitar e espalhar amor porque quando o trabalho é feito com carinho, o resultado vem com gratidão", dizia o texto da publicação.

A estratégia de comunicação, usada sem a devida autorização de ambos, chamou atenção de internautas. Nas redes sociais, o fato se tornou motivo de críticas e especulações. Após a repercussão negativa, a gestão municipal decidiu apagar o post. Até o momento, a prefeitura não se manifestou acerca do caso. Virginia e Vini Jr também não se pronunciaram sobre a celeuma.

Reproduções do vídeo seguem sendo reproduzidos à exaustão no X. As imagens viraram, não à toa, memes instantâneos nas redes sociais. Detalhe: ao fundo da peça divulgada pela prefeitura, é possível ouvir a música "Sua boca mente", de Zé Felipe, ex-marido de Virginia, com quem o cantor teve os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.

"Genteeee com a música da Ana Castela e do Zé Felipe de fundo ainda, que ousadia", comentou uma usuária do X, em referência à canção gravada pelo sertanejo junto à nova namorada. Muitos internautas se surpreenderam com o fato de existir uma cidade em Amapá com o mesmo nome do estado cuja capital é Macapá. "Eu descobrindo agora que existe Amapá/AP, tal qual São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ. Passada!", brincou uma pessoa.

