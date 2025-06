Após polêmicas, Academia rompe tradição e não convida Karla Sofía Gascón para votar no Oscar

A- A+

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela organização da cerimônia do Oscar, convidou 534 novos profissionais do audiovisual para se tornarem membro da entidade.

A lista conta com a presença de dez brasileiros, incluindo a atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz em 2025. Já a rival da brasileira da disputa, a espanhola Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", ficou de fora da lista de personalidades convidadas.

Geralmente, a Academia convida "automaticamente" os indicados na premiação anterior. Envolvida em diversas polêmicas ao longo da temporada de premiações, Gascón, primeira mulher trans indicada ao Oscar, não foi convidada. A atriz se tornou uma espécie de persona non grata durante o calendário de premiações após a revelação de posts antigos no X em que atacava minorias e falava mal até mesmo da cerimônia do Oscar.

Além de Fernanda, foram convidados outros nomes da equipe de "Ainda estou aqui", como o diretor de fotografia Adrian Teijido (nascido na Argentina, mas naturalizado brasileiro), a figurinista Claudia Kopke, os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, e as produtoras Daniela Thomas e Maria Carlota Bruno.

Completando a lista de brasileiros que irão votar no Oscar a partir de 2026 estão os diretores Daniel Filho e Gabriel Mascaro, e a documentarista Eliza Capai.

A lista de novos membros da Academia também conta com nomes badalados, como Ariana Grande, Rachel Brosnahan, Kieran Culkin, Mikey Madison, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Margaret Qualley, Sebastian Stan e Jeremy Strong.

Da turma convidada de 2025, 41% são mulheres, 45% pertencem a comunidades sub-representadas e 55% são de 60 países e territórios fora dos Estados Unidos.

