celebridades Após polêmicas, Luísa Sonza cita vida amorosa: "Melhorou muito depois que eu desisti dela" Cantora faz retrospectiva com os melhores momentos do ano, mas sem qualquer referência ao ex-namorado Chico Moedas, para quem compôs 'Chico'

A cantora Luísa Sonza afirma que a vida amorosa vai muito bem, obrigado, nestes últimos dias de 2023. Após um ano marcado por polêmicas — ou um verdadeiro "escândalo íntimo", título de seu mais recente álbum —, a gaúcha de 25 anos sugere que não quer mais saber de romance. "Minha vida amorosa melhorou muito depois que eu desisti dela", brincou a artista, na noite da última terça-feira (26), ao realizar uma retrospectiva com os melhores momentos que viveu de janeiro para cá.

Na lista publicada por meio das redes sociais, não há qualquer referência ao ex-namorado Chico Moedas, influenciador digital a quem ela dedicou a música "Chico", uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2023. Mas lá está Ana Maria Braga, apresentadora do programa "Mais você", da TV Globo, atração em que ela abriu o verbo contra o rapaz, em setembro, e o acusou de traição — à época, o assunto foi o tema mais comentado das redes sociais ao longo de mais de uma semana.

"Eu só faço o que todo mundo faz. Esse final de ano tá legal", afirmou a cantora, por meio de post no Instagram. Fãs da artista deixaram mensagens de apoio para ela, na caixa de comentários. "Você merece essa volta por cima", desejou uma seguidora. "Ano conturbado, mas você está finalizando com chave de ouro", escreveu outro internauta.

Luísa está solteira desde que encerrou o relacionamento com Chico Moedas. Os dois namoraram por cerca de dois meses, entre julho e setembro deste ano. Até que a artista confirmou o fim da relação em entrevista durante o "Mais Você", da TV Globo, e leu uma carta em que citou ter sido traída num bar na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em outubro, um mês após o estardalhaço provocado nas redes sociais devido ao fim do relacionamento, Luísa Sonza foi flagrada aos beijos com a bailarina Mariana Maciel, que faz parte de sua equipe. Para não perder a piada, seguidores da artista passaram a cobrá-la, em tom de brincadeira, por um novo hit inspirado no tal affair.

"Se ela fez música para o Chico com dois meses de relacionamento, daqui a pouco ela lança um álbum sobre a Mariana por causa de um beijo", brincou um seguidor da artista, por meio do Twitter. "Música nova?", questionou outro admirador, também no microblog. "Vai ter música?", perguntou outra pessoa. "Quero uma nova canção, hein", sugeriu mais um internauta.

Fato é que agora Luísa Sonza está livre, leve e solta, como conta. E quer ficar assim, não apenas na vida pessoal. Recentemente, em documentário lançado no streaming, a cantora — que já namorou o youtuber Whindersson Nunes e o também cantor Vitão — afirmou que não quer "fazer tudo pelo comercial" — e que não vale mais tudo pela indústria. Ela quer, daqui em diante, que sua arte tenha propósito, nas palavras dela.

