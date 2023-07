A- A+

Cultura+ Após protesto de fãs, túmulo de Gal Costa ganha placa com nome da cantora Artista foi sepultada no jazigo da família da viúva Wilma Petrillo, em São Paulo

O túmulo de Gal Costa agora tem uma placa de identificação do nome da cantora. Morta em novembro do ano passado, a artista foi sepultada no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo, num jazigo da família da viúva, Wilma Petrillo.

Em maio deste ano, fãs da artista chegaram a fazer um protesto no local pela falta de identificação do túmulo de Gal. O grupo levou uma placa em acrílico com uma foto da cantora para sinalizar onde ela estava enterrada.

Num vídeo publicado na terça-feira no YouTube, um fã que visitava o cemitério mostrou aos seguidores que o túmulo havia enfim ganhado uma placa.





Túmulo de Gal Costa ganhou placa após protesto de fãs Reprodução/Instagram/YouTube

O nome artístico da cantora — que se chamava Maria da Graça Costa Penna Burgos — e as suas datas de nascimento e morte foram localizados abaixo das informações sobre Basilissa Coelho Franco, morta em 1968. Nos anos 1980, a artista alterou seu nome para Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa.

O local onde a artista foi sepultada está no centro de uma série de críticas a Wilma Petrillo. Isso porque amigos e fãs de Gal acusam a viúva de não respeitar os desejos feitos em vida pela companheira. Segundo eles, a cantora queria ser sepultada no Rio de Janeiro, ao lado do corpo da mãe, Mariah.

O grupo também aponta falta de manutenção e descuido com o espaço, que, meses após a morte de Gal, só tinha em destaque os nomes de parentes de Wilma Petrillo.

