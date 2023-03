A- A+

Ok, Google Após publicações irreverentes, Lil Nas X diz que usa tradutor virtual para se comunicar no Brasil Rapper americano veio ao país para se apresentar no Lollapalooza e, desde que chegou, tem feito publicações em português nas redes sociais

Após as publicações irreverentes do sábado (25), o rapper americano Lil Nas X disse, em seu perfil no Twitter, que o tradutor virtual do Google tem sido sua principal ferramenta para comunicar pelas redes desde que chegou ao Brasil.

Alguns usuários comentaram a publicação do rapper — que eventualmente escreve em português em seus posts — dizendo que a atitude era “fofa” e que a língua portuguesa é linda.

"É muito bom ver os Tweet do Lil em português (...) metade é ele falando umas coisas super aleatórias, mas que fazem completo sentido kkkkkkk", brincou uma usuária.

Lil Nas X, que veio ao país para se apresentar no Lollapazoola, em São Paulo, postou em seu perfil de Twitter, no sábado (25), uma foto dele com o brasileiro Tokinho.

A publicação só pela imagem já chamou atenção, mas causou ainda mais impacto pela legenda, em português, dizendo: "tokinho voce sempre vai ser famoso (sic)", usando ainda o emoji da bandeira do Brasil.

O humorista e influenciador digital também publicou nas redes sociais o registro do encontro, ocorrido na festa de aniversário de 30 anos de Anitta, revelando que foi o Lil Nas X quem deu a ideia da foto.

"@lilnasx me pediu uma foto, juroooo, eu quase surtei, porque tentei fingir costume. Eu Amo ele, ele é MARAVILHOSO. ♥️ (sic)", disse Tokinho.

O show de Lil Nas X no festival, realizado no Autódromo de Interlagos entre esta sexta-feira (24) e domingo (25), viralizou nas redes sociais com vídeos da participação de Pabllo Vittar, que empolgou a plateia dançando ao lado do cantor. As imagens postadas no perfil do Multishow no Twitter somam mais de 670 mil visualizações até o momento.

Veja também

celebridades Bruce Willis posta foto com a filha grávida: "Futuro vovô"