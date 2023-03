Após punição, Cézar Black pede desculpas para Guimê e faz promessa para o brother

A- A+

Cezar Black pediu desculpas para Guimê na manhã desta segunda-feira (10) após o líder levar uma punição gravíssima durante a madrugada no BBB 23. O brother disse que não sabia que o Líder seria punido pela produção e fez uma promessa. Quando Guimê estiver na Xepa, ele irá ajudar o brother com as estalecas.

Punição do líder

Guimê estava deitado no Quarto do Líder com Cara de Sapato quando Cezar Black pediu para conversar com ele. Guimê então saiu para falar com o enfermeiro na porta e deixou Sapato sozinho no quarto - o que é proibido.

Os demais brothers se assustaram ao ver no painel a punição e foram ver o que aconteceu. A punição foi esclarecida pelo Big Boss: "Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro". Guimê perdeu 500 estalecas.

