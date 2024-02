Após quebra-quebra, Diego Alemão recebe "carta-branca" para luta contra Kleber Bambam; entenda

A- A+

Diego Alemão está com sangue nos olhos e quer, mais do que nunca, enfrentar Kleber Bambam nos ringues. Depois de protagonizarem uma briga, nesta semana, em meio à gravação de um programa num estúdio de TV — com direito a quebra-quebra de equipamentos —, os ex-BBBs decidiram que resolverão a tal "treta" numa luta de boxe. Ao Globo, o advogado de Alemão afirma que deu absoluta permissão para seu cliente, campeão do BBB 7, agir da maneira que lhe for mais conveniente depois convocar Bambam para o combate.

— Bambam falou que iria arrancar a cabeça do Alemão. Por isso, houve o desafio para lutar no ringue — explica Jeffrey Chiquini, advogado que representa Diego Alemão. — Já dei carta branca para o Alemão subir no ringue e botar o Bambam para baixo. Mas o Bambam está correndo agora.

Entenda a polêmica entre os ex-BBBS

Na última terça-feira, Kleber Bambam participou da gravação do "Programa do João", apresentado por João Guilherme Silva, filho de Faustão, para comentar a recente luta contra o lutador Popó — na ocasião, o ex-BBB sofreu um nocaute em apenas 36 segundos. Enquanto discorria sobre o fato, o influenciador digital, fisiculturista e vencedor da primeira edição do "BBB - Big Brother Brasil" foi surpreendido pela aparição de Diego Alemão no estúdio.

Os dois se detestam — e trocam farpas há pelo menos uma década. O "momento surpresa" tinha como intenção justamente provocar espanto em Bambam. Foi então que o vencedor do "BBB 7", conhecido por ter formado um triângulo amoroso com as participantes Íris Stefanelli e Fani no reality show, confrontou o campeão do "BBB 1" para um embate ali mesmo, propondo que ambos resolvessem finalmente a celeuma antiga entre eles.

Ambos discutiram no palco do programa televisivo, diante da plateia no auditório. Até que Bambam deixou o local aos berros, dizendo que "arrancaria a cabeça" de Alemão, e entrou no switcher, sala de controle onde ficam operadores, produtores e diretores da atração.

O ex-BBB quebrou equipamentos da Band, responsável pelo programa, e tomou para si cartões de gravações das câmeras que o haviam filmado. Passada a confusão generalizada, Bambam contatou a emissora e frisou que irá devolver o material. A Band ainda não decidiu se acionará a Justiça para que itens avariados sejam ressarcidos. A produção do programa pretende exibir todas as imagens da briga quando o programa for ao ar.

