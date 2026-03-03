A- A+

FAMOSOS Após queda, Ivete Sangalo passa por cirurgia no rosto, mas tranquiliza fãs: "Esse inchaço é natural" Cantora sofreu uma vertigem e caiu no banheiro de sua casa na última semana e segue se recuperando, em São Paulo

Depois de um grande susto ao sofrer uma vertigem e cair no banheiro de sua casa, em Salvador, Ivete Sangalo está em recuperação.



A cantora baiana fez uma transmissão em seu Instagram na noite desta segunda-feira (2) para relatar que passou por uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia anterior — antes, ela ainda se apresentou em um show. Segundo ela, a operação transcorreu dentro da normalidade. A artista segue em repouso até a alta médica.

“Estou aqui no Sírio (Libanês), operei no domingo pela manhã. Consegui fazer o show com um coro que foi sensacional. Uma experiência linda, tanto amor que recebi. E fiz a cirurgia de manhã, passei domingo inteiro repousando, que foi uma recomendação médica”, contou ela.





“Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma vertigem que a gente tem, queda de pressão em virtude de estresse, de trabalho. Acho que foi por conta do carnaval e eu estava com um pouquinho de virose, diarreia, queda de pressão. Eu já tinha tido, mas dessa vez eu bati o rosto no chão, quebrei dois ossos. É esse zigoma”, continuou Ivete.

A artista aproveitou o momento para agradecer o carinho de seus fãs: “Quero garantir a vocês que está tudo bem. Esse inchaço é natural porque houve cirurgia, teve sangue, tem vasos cortados, houve a ruptura de um osso e esse osso foi anexado de volta à estrutura original. Tá bonito? Não tá bonito, mas a fofa é simpática? É simpática”.

