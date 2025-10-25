A- A+

famosos Após reatar com Vini Jr, Virginia Fonseca é recebida com buquê e presente de R$ 24 mil na Espanha Influenciadora digital reencontra o jogador, com quem mantém relacionamento, após polêmicas envolvendo traição e pedido de desculpas

Desta vez, foi Vini Jr que "mimou" Virginia Fonseca, como costuma dizer a influenciadora digital. Na manhã deste sábado (25), ela desembarcou em Madri, na Espanha, e já começou a viagem em clima de romance e... ostentação.

A empresária e apresentadora, de 26 anos, mostrou por meio dos Stories do Instagram que foi recebida com um enorme buquê de rosas vermelhas e uma sacola da grife Prada — dentro dela, havia uma bolsa avaliada em R$ 24 mil.

O presente foi dado pelo jogador após a reconciliação do casal, com o relacionamento marcado por polêmicas envolvendo traição.

Animada, Virginia Fonseca apareceu cantando no carro ao lado da amiga Duda Freire, que viajou junto com ela. Duda, aliás, ajudou a escolher o presente de luxo depois de Vini Jr pedir um conselho. "Eu amei! Bem patyzinha", brincou Virginia, surpresa com o mimo e reconhecendo-se no posto de "patricinha".

Nas redes sociais, internautas não tiveram dúvidas sobre a origem da dádiva, apesar de ninguém ter dado nome: o autor do gesto é Vini Jr., com quem a apresentadora do programa "Sabadou", no SBT, voltou a se aproximar após uma sequência de polêmicas.

Sim, o jogador do Real Madrid, também de 26 anos, fez as pazes com a influenciadora digital depois que o affair dos dois veio a público e foi abalado por uma traição envolvendo a modelo Day Magalhães, algo que o próprio esportista assumiu, com direito a um pedido de desculpas públicas que ganhou repercussão na imprensa internacional.

Após as desculpas do atacante do Real Madrid, Virginia decidiu dar uma nova chance ao romance. E, se depender dos últimos dias, o clima é de reconciliação total: a influenciadora tem se mostrado cada vez mais próxima da família do atleta.

Recentemente, ela revelou o apelido carinhoso que usa para se referir à mãe de Vini, Fernanda Cristina — "mamma", como mostrou nos Stories, durante os preparativos para uma viagem logo após a festa de aniversário de Maria Flor, sua filha do meio, fruto do antigo casamento com o cantor Zé Felipe.

