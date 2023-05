A- A+

Alguns dias depois de reatar oficialmente seu namoro com Ary Mirelle, o cantor João Gomes a chamou para o palco durante show ao lado de Geraldo Azevedo e Chico César no palco do Nômade Festival no último domingo (21), em São Paulo.

O artista convidou a amada para apreciar a apresentação de perto durante a música “Dona da Minha Cabeça”, trocando beijos e abraços na frente da platéia. Em seu instagram, publicou imagens do momento e escreveu: “Eu tô apaixonado, galerinha”.

As declarações não pararam por aí. O apaixonado rei do piseiro também publicou texto para a namorada nos stories de seu instagram. “Essa menina alivia todos os meus anseios. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim… Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”, escreveu.

João Gomes e Ary anunciaram o término do relacionamento em abril deste ano, após quatro meses juntos. A separação virou assunto nas redes, e gerou comentários polêmicos da mãe do cantor criticando sua então ex-nora.

O casal foi visto junto pouco tempo depois em Petrolina, oficializando o retorno logo em seguida. No dia das mães, o cantor revelou inclusive a pretensão de ter um filho com Ary. "E daqui a pouco vou tentar fazer um menino para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe no próximo ano?", disse.

