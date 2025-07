A- A+

FAMOSOS Após rebater críticas por divórcio em treta com fotógrafa, MC Daniel mostra casa luxuosa Cantor se envolve em celeuma ao se separar de Lorena Maria cinco meses depois de nascimento do primogênito Rás

Alvo de críticas e ataques na internet desde que anunciou o término do relacionamento com a empresária e influenciadora digital Lorena Maria — em divórcio que aconteceu cinco meses após o nascimento do filho Rás —, MC Daniel usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (16), para mostrar detalhes da casa luxuosa de um amigo e sugerir que está buscando um "dia abençoado".



Na última terça-feira (15), ele se envolveu em mais tretas depois de rebater acusações da fotógrafa que registrou o parto do bebê.

"Bom dia para nós, família. Bora mandar um treino, fechou? Aqui na casa do Julinho é (sic) outras paradas", comentou o cantor, ao expor parte do imóvel de frente para o mar do Rio de Janeiro, onde mora o empresário Júlio Pignatari Júnior.

O que aconteceu com MC Daniel?

Em meio à polêmica separação de MC Daniel e Lorena Maria — o cantor se tornou alvo colocações ofensivas por parte de seguidores, que consideraram que ele "usou" a influenciadora digital para apenas realizar o sonho de ser pai —, a fotógrafa Aline Morais, que registrou o nascimento do recém-nascido Rás, publicou uma série de vídeos por meio dos Stories no Instagram em que relembrava o dia na maternidade e chamava o artista de "homem escroto".

"Que a verdade seja dita por tudo o que ele fez com a gente. Acabaram com a minha saúde mental na época. Eu me calei e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo", escreveu a fotógrafa.



A profissional acrescentou: "Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto".

Diante da repercussão negativa do caso, MC Daniel veio a público negar que tenha destratado a profissional, mas Aline continuou afirmando que foi "destratada" diversas vezes durante o trabalho para o artista, e que Daniel chegou a puxar o seu braço com força: "Fiquei 40 dias sem conseguir trabalhar, com a minha cabeça totalmente ruim".

Aline compartilhou uma imagem que mostra o seu braço sendo segurado por alguém, que ela afirma ser Daniel.

Com quem MC Daniel está namorando?

A polêmica sobre a separação de MC Daniel e Lorena Maria começou antes de estourar a celeuma com a fotógrafa Aline Morais. Amigo de Lorena, Raphael Werneck foi a primeira pessoa a expor o possível motivo do término do agora ex-casal.



O rapaz falou sobre a relação de ambos, expondo supostas atitudes artificiais de Daniel no dia a dia: "Tudo montado, tudo fake! Até para dar um beijo tinha que ter câmera para se fazer de bom moço. Lorena se livrou, sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. Falso!", afirmou o jovem.

MC Daniel negou todas as acusações. Na ocasião, Lorena defendeu o ex-noivo e também refutou as informações. Por meio de sua equipe de advogados, o cantor disse que tomará as medidas cabíveis na Justiça.

Após toda a repercussão, Raphael decidiu não falar mais sobre o assunto. "Eu prefiro ficar na minha porque sinto muito carinho pela Lorena e não quero que ela sofra com essa história. Aliás, ela já sofreu muito na gravidez e tudo mais. Acredito que se eu expor o que acho da situação vai prejudicá-la e é o que não quero", disse o rapaz, que negou estar em busca de fama, ao ser questionado no Instagram.

Ex de MC Daniel, Mel Maia aumenta polêmica

Após a exposição feita pelo amigo de Lorena, foi a vez de Mel Maia entrar na história, mesmo que indiretamente. Ex-namorada de MC Daniel, a atriz curtiu a publicação de uma página nas redes sociais que repercutiu as falas de Raphael, aumentando os rumores de que o MC tenha atitudes questionáveis fora das câmeras.

MC Daniel e Mel Maia começaram a namorar em 2022, romperam pela primeira vez em junho de 2023 e reataram cerca de um mês depois. Mas o namoro chegou ao fim em agosto do mesmo ano.

Colega de MC Daniel, a cantora MC Mirela, por sua vez, saiu em defesa de Daniel, pelo menos quanto às acusações da fotógrafa. A funkeira teve o parto de sua filha, Serena, registrado por Aline Morais.



A artista sugeriu que não teve uma boa experiência com a profissional. "Não é nem pra defender, mas, já que estão falando de situações, lembro bem do que vivi no meu pós-parto, e foi bem recente", contou.

