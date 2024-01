A- A+

BBB 24 Após recado da eliminação, Vinicius pretende mirar nas "plantas" da casa no BBB 24 No discurso, Tadeu deixou claro que a eliminação de Pizane teve a ver com falta de posicionamento no jogo

Após uma noite repleta de especulações pela eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, o elenco já se movimenta com estratégias que levam em conta o recado do público. Vinicius, MC Bin Laden e Giovanna, em conversa sobre jogo, comentaram sobre algo que ficou claro no discurso de Tadeu na última eliminação: a necessidade de se posicionar.



O atleta revelou que está pensando em mudar sua abordagem nas votações. "Estou começando a pensar em começar a mirar em quem não se posiciona. [...] Tem gente que quer ficar na torre sozinha, que quer tirar o pé, que quer mudar, não sei. Isso é 'sabonetar', fugir do posicionamento e aí a gente que está botando a cara para defender um lado, as pessoas tão fugindo. O Brasil tá vendo", disse Vinicius.

"A gente acha que os subgrupos estão divididos, mas geralmente esses subgrupos estão correndo para o lado que está atacando eles", conclui o atleta.

Vinicius defendeu que cada semana é uma articulação e se declarou para Giovanna. "Tenho mais afeição por você, sinceramente falando, gosto mais de você e da Raquele, do que da Pitel e da Fernanda".

