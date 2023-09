A- A+

famosos Após "recaída" com Bella Campos, Vini Albuquerque dobra número de seguidores e ganha torcida Atriz, que recentemente terminou o relacionamento com MC Cabelinho, foi fotografada ao lado do ex-namorado em festa com roda de samba

O número de seguidores do ator e modelo Vini Albuquerque dobrou - no período de apenas um dia - após o jovem ser fotografado, nesta semana, ao lado da também atriz Bella Campos, com quem manteve um relacionamento no passado. Projetada nacionalmente ao interpretar a personagem Muda no remake de "Pantanal" (2022), a artista de 25 anos está solteira desde que terminou o namoro com o rapper MC Cabelinho, no fim de agosto.

Vini e Bella foram vistos juntos, numa roda de samba no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira (25). Na ocasião, conforme noticiou o jornal "Extra", os dois estavam em clima de "recaída". Depois de o caso vir à tona, fãs da atriz "invadiram" as redes sociais do ator para declarar torcida ao possível casal. E o número de seguidores de Vini saltou de pouco mais de 5 mil para 11,4 mil.



"Bella, volta com ele", comentou uma admiradora da atriz na foto mais recente do rapaz. Outra pessoa escreveu, num recado direcionado à atriz: "Acho que você está voltando para onde nunca deveria ter saído". "A mulher tem bom gosto", brincou outra internauta, ressaltando a beleza de Vini Albuquerque.

Quem é Vini Albuquerque?

Jovem de 23 anos, Vini Albuquerque é modelo e ator. Recentemente, ele largou o curso de Direito para destinar sua atenção à carreira artística. Em 2022, fez parte do elenco da novela "Travessia", em que atuava como o melhor amigo da personagem Chiara (Jade Picon). Antes, em 2021, participou do clipe "Girl from Rio", da cantora Anitta.

O rapaz conheceu Bella em 2020, durante um teste de elenco para "Malhação", da TV Globo. Os dois namoraram por um tempo, e terminaram o breve relacionamento de maneira amigável, sem perder totalmente o contato (e a amizade).

Vini é hoje um dos nomes da agência de modelos 40 Graus Models e já estrelou campanhas para diferentes marcas.

Término polêmico com MC Cabelinho

No fim de agosto, MC Cabelinho e Bella Campos — que se conheceram nos bastidores da novela "Vai na fé" (2023) — encerraram o relacionamento que durou quase um ano, em meio a uma polêmica. À época, rumores davam conta de que o rapper teria traído a atriz com a influenciadora digital Duda Mehdef após realizar um show em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Pelas redes sociais, Duda confirmouque passou uma noite com o cantor em seu hotel, e que ele havia dito que "não estava namorando". No dia seguinte, foi a vez de Bella se posicionar. "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar...", escreveu a atriz, por meio de uma publicação em rede social.

Bella prosseguiu: "Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir."

Depois, o rapper também se pronunciou. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer", afirmou MC Cabelinho.

