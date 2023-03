A- A+

BBB 23 Após receber emoji de "mentirosa", Sarah Aline tira satisfação com Bruna Griphao Psicóloga questionou se foi a atriz que enviou a reação no Queridômetro

Sarah Aline e Bruna Griphao tiveram uma discussão na manhã desta terça-feira (28). O desentendimento começou quando a psicóloga notou que recebeu um emoji de “mentirosa” no Queridômetro e perguntou se foi a atriz que enviou.

Bruna confirmou que foi ela e explicou lembrando o que aconteceu no Jogo da Discórdia. Durante a dinâmica, na noite anterior, Sarah - que colocou a atriz no Paredão - citou a sister como a pessoa menos importante do reality.



"Dei. Porque eu achei que ontem na sua justificativa você usou só como justificativa de game e, na verdade, eu não sou a pessoa menos importante pra você na casa", afirmou Bruna.



"E isso é uma justificativa mentirosa?", questionou Sarah. Após ouvir a atriz confirmar sua opinião, a psicóloga perguntou quem a sister acreditava ser a pessoa menos importante no programa para ela.

Bruna respondeu que não sabia, mas tinha certeza que não era ela, já que as duas sempre tiveram “muita troca”. As duas seguiram conversando e a atriz disparou: "Eu achei mentiroso. Da mesma maneira que eu posso te dar o 'Pinóquio', você também pode fazer isso, correto?".

Sarah pontuou que não estava questionando a motivação da atriz ou dizendo o que ela deveria fazer. “Ok, eu achei que tinha sido clara. Mas se você não entendeu dessa maneira, você pode achar que foi mentirosa. Só te perguntei", finalizou.

