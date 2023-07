A- A+

Estupro Após reportagem no Fantástico, famosos se sensibilizam com vítima e deixam de seguir Prior A mulher deu entrevista para o programa, que foi ao ar na noite de domingo (16)

Se a situação de Felipe Prior já estava complicada por ter sido condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de estupro, agora, depois do primeiro relato da vítima em TV aberta, ficou pior ainda. Chamada de Themis para ter sua identidade preservada, a mulher, que acusa o ex-BBB de estupro, deu uma entrevista ao Fantástico, que foi ao ar na noite de domingo (16). Apesar da condenação em primeira instância, o ex-BBB ainda pode recorrer da decisão.

Depois das declarações da moça, o arquiteto perdeu seguidores famosos, como Anitta, Carlinhos Maia, Jade Picon e Rafa Kalimann. Felipe Prior ainda segue os quatro. Além disso, Felipe Neto detonou o comportamento do ex-BBB em seu Twitter:

“Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer ‘ah mas…’. Agora, definitivamente corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro provado, fica do lado do estuprador. Nojo”, disparou ele, antes de concluir: “O estuprador continuar com 6 milhões de seguidores é assustador”, escreveu o youtuber.

Na semana passada, quando o caso da condenação veio à tona, Prior emitiu um comunicado assinado por seus advogados que afirmavam acreditar em sua inocência e restringiu os comentários.

Veja também

LUTO Lula lamenta morte de João Donato: "Um dos gênios da música brasileira"