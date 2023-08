Após retirada de tumor, cantor Paulinho da Viola recebe alta hospitalar

A- A+

O cantor e compositor Paulinho da Viola, 80, está em casa, após período internado em um hospital do Rio de Janeiro em decorrência do diagnóstico de um tumor gastrointestinal.

"Muito feliz em poder voltar casa e ainda ser recebido ao som de 'Vou Vivendo', me choro preferido do Pixinguinha", escreveu o próprio sambista no Instagram, em legenda que acompanhava um vídeo que o mostrava entrando em casa.



Paulinho ainda complementou, agradecendo pelo carinho recebido. "Quero agradecer novamente a todo o carinho e a todos os profissionais que me ajudaram nesta semana. Estou me recuperando bem, muito obrigado!", finalizou o artista carioca.

Internado na Clínica São Vicente, o sambista foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira, 31 de julho.



O procedimento - chamado de enterectomia - bem sucedido, de acordo com boletim divulgado pelo hospital na ocasião, foi necessário para retirada do tumor estromal gastrointestinal (GIST), detectado após um sangramento digestivo.

Veja também

LUTO Namorado de Sandra Bullock, Bryan Randall, morre aos 57 anos