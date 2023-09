Após reunir 30 mil pessoas no Parque Santana, FAM Festival confirma nova edição no Recife em 2024

A- A+

O Recife recebeu pela primeira vez, no último final de semana, uma edição do FAM Festival, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, reunindo cerca de 30 mil pessoas no Parque Santana. Com o sucesso da realização, a volta do evento à cidade já está confirmada para o próximo ano.

“Recife recebeu a nossa primeira edição do FAM na cidade de braços abertos e com toda sua energia. Foi contagiante. Ano que vem tem mais!”, apontou o idealizador e diretor geral do festival, Ricardo Delgado.

Promovido com acesso gratuito, o evento ocorreu no sábado (23) e no domingo (24). O público teve a oportunidade de se deliciar com a feira gastronômica, assistir as performances artísticas e circular pela Feira NaLaje. Pelo palco, passaram atrações como Maestro Spok, Academia da Berlinda, Flaira Ferro, Coco Raízes de Arcoverde, Forró na Caixa, Laís de Assis Trio.

