Após revelação de dieta, Gracyanne Barbosa mostra como faz para comer 70 ovos por dia

A- A+

Gracyanne Barbosa gosta de encher a boca com ovos. Ela não só esconde o hábito como também mostra, sem papas na língua, que — diante da predileção incomum por gemas e claras — não tem tempo livre a perder. Depois de o cantor Belo, marido da influenciadora digital e modelo de 40 anos, revelar, no último sábado (24), que a mulher consome cerca de 70 ovos por dia, ela passou a abordar o assunto com bom humor nas redes sociais.

"Hoje tem omelete com recheio de ovo. E aí, como vocês reclamaram do meu ovo, hoje eu trouxe ovo com ovo", brincou Gracyanne, ao expor uma receita criada por ela, e que é feita com massa de ovos recheada com... ovos.

Em outro post, na tarde do último domingo (25), ela mostrou que sempre leva na mochila marmitas com ovos nos mais diferentes preparos: cozidos, fritos, mexidos... Em meio à rotina pontuada por treinos de musculação diários (e intensos), Gracyanne dá um jeito de realizar pausas para se refestelar com os tais ovos. Muitas das vezes, faz isso enquanto dirige e se desloca de um lugar ao outro, como tem exibido nas redes sociais. Os ingredientes são seus lanches.

Mensalmente, a influenciadora digital consome, pasmem, pelo menos dois mil ovos. Em participação no programa "Caldeirão com Mion", da TV Globo, no último sábado (24), o cantor Belo respondeu perguntas de crianças que enviaram vídeos para o artista.



Um dos questionamentos foi sobre o alimento preferido da fisiculturista. "Tio Belo, você não acha que a Gracyanne come ovo demais?", perguntou Dyanna, de 7 anos. Ao que o pagodeiro afirmou, antes de revelar os números: "É muita coisa... muita coisa".

A influenciadora digital costuma dizer por aí que, de fato, venera o sabor do ingrediente. "Eu amo de verdade e até sinto falta quando não tem em alguma alimentação", contou ela, numa entrevista recente. A dieta "oval" já é seguida, com disciplina, há mais de 15 anos.



"Eu amava pizza. Foi uma das coisas que senti bastante falta no começo, até que comecei a fazer 'fit' e quando percebi já nem sentia mais falta. Tudo é questão de adaptação. Faz mais de 15 anos que não como nada fora da minha dieta, então mal consigo nem lembrar o sabor", reforçou, na mesma entrevista.

Mas, afinal, comer uma quantidade tão grande de ovos por dia traz riscos à saúde? De acordo com a nutricionista Priscilla Primi, o ovo, em quantidade exagerada, pode sobrecarregar os rins.

— O ovo é um excelente alimento, pois é considerado uma proteína de padrão ouro, completa, assim como a carne e o leite. Ele ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo... Oorém, nessa quantidade, eles impossibilitam a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal — explicou a nutricionista, numa entrevista ao GLOBO.

Veja também

Patrimônio Cultural Imaterial O Bloco Batutas de São José se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Recife; confira