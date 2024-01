Após revelar namoro com Mel Maia, surfista português tem aumento de 100% em número de seguidores

A- A+

De um mês para o outro, João Maria Pereira se tornou uma celebridade em ascensão nas redes sociais. O surfista português de 18 anos viu o número de seguidores crescer em dez vezes desde que passou a ser vinculado com o nome da atriz e influenciadora brasileira Mel Maia. O rapaz que, em novembro, angariava nada menos do que cinco mil seguidores no Instagram hoje possui um séquito de 53,1 mil admiradores na rede social. E essa quantidade só aumenta.

Na última segunda-feira (1º), ele publicou a primeira foto ao lado da namorada por meio do Instagram. Na legenda, João Maria escreveu: "You're special" ("você é especial", em inglês). Mel Maia usou a caixa de comentários para responder a declaração: "Tudo tudo pra mim".

O aumento no número de seguidores de João Maria representa um crescimento de mais de 100%. Em média, o jovem europeu ganhou 1,5 mil seguidores diariamente de novembro pra cá. O mais salto se deu da última segunda-feira (1º) para esta terça-feira (2): em apenas um dia, ele saiu de 35,5 mil seguidores para 53,1 mil seguidores.

Quem é o namorado de Mel Maia?

Mas, afinal, que é João Maria Pereira, o novo namorado de Mel Maia? Natural de Viana do Castelo, cidade litorânea no norte de Portugal, João Maria tem 18 anos e surfa desde os 9. "Cresci perto da praia. O meu pai tem uma escola de surfe, foi um processo natural", contou ele, numa entrevista recente.

O português vê em Gabriel Medina e Italo Ferreira suas grandes inspirações no esporte. Com o lema "acreditar sempre nas nossas capacidades e nunca desistir de sonhar", o jovem vem conquistando espaço no cenário do surfe em Portugal. Recentemente, ele foi campeão de uma competição sub-18 em Aveiro. Ele já esteve na Indonésia para praticar o esporte.

Como Mel Maia conheceu o novo namorado?

As especulações a respeito do romance entre Mel Maia e João Maria Pereira começaram a partir de setembro de 2023, depois que a atriz viajou para Portugal ao lado da amiga e influenciadora Mari Menezes. Desde então, comentários da brasileira nas publicações do português, nas redes sociais, são frequentes, o que passou a levantar suspeitas dos fãs.

