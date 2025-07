Após rifar violão de Marília Mendonça, Dona Ruth compra instrumento de volta

A- A+

Depois de rifar o violão que pertenceu à filha e entregar o instrumento ao vencedor do sorteio — numa ação que visava arrecadar fundos para o Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos inaugurada na última segunda-feira (30), em Goiânia (GO) —, Ruth Moreira, a mãe da cantora sertaneja, voltou atrás na decisão. Conforme o GLOBO apurou, a empresária, de 56 anos, resolveu comprar de volta o objeto de valor afetivo.

Quem tomou a dianteira na negociação com o ganhador do sorteio foi o advogado Robson Cunha, representante jurídico de Dona Ruth, como a mãe de Marília é chamada. Ele confirma o fato ao GLOBO:

— No momento em que o violão foi entregue ao ganhador, eu negociei com o ganhador da rifa e o comprei de volta.

Desde que foi anunciada a venda do violão de Marília Mendonça, parte dos fãs da artista vinha demonstrando indignação nas redes sociais. Admiradores da obra da sertaneja acusaram Dona Ruth por tratar os bens da filha de maneira irresponsável.

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", reclamou uma seguidora de Dona Ruth, à época da divulgação das vendas das rifas por valores a partir de R$ 2. Na ocasião, o carro da artista também foi leiloado. Outra internauta opinou com revolta: "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal!".

Nas redes sociais, rumores dão conta de que a situação teria sido a gota d'água para que Murilo Huff buscasse a Justiça para obter a guarda total de Léo Mendonça Huff, de 5 anos — fruto do antigo relacionamento com Marília —, e que, desde a morte da cantora, passa a maior parte do tempo sob os cuidados da avó materna. Sem dar mais detalhes, o ex- companheiro da sertaneja revelou, por meio das redes sociais, que descobriu "verdades" recentemente.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. As acusações foram rebatidas por Ruth, que usou as redes sociais para expor os cuidados despendidos com o neto. De lá pra cá, ambos vêm trocando farpas na internet.

Na última segunda-feira (30), após uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia (GO), a Justiça decidiu que a criança permanecerá sob a guarda do pai, o cantor Murilo Huff, até que a ação judicial seja concluída. Fontes ouvidas pelo Globo revelam que o caso, tratado com segredo de Justiça, deve ganhar uma resolução definitiva na noite desta terça-feira (1º).

