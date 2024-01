Após rumores de affair entre Sabrina Sato e Nicolas Prattes, web encontra pista nas redes

A- A+

Azul é a cor mais quente? Para Sabrina Sato e Nicolas Prattes, a resposta é a mesma. Sim, a apresentadora de 42 anos e o ator de 26 anos usaram as redes sociais no mesmíssimo dia — na última segunda-feira (29) — para exaltarem a cor azul em registros fotográficos em que aparecem vestidos com roupas do mesmo matiz. Pois bem, o fato não passou despercebido por seguidores dos dois, em meio a rumores de um affair entre ambos. "Casualidade? Sabrina também está falando de amor azul. Eita", comentou uma internauta, na caixa de comentários de Nicolas.

"Um amor azul. Até Zozo foi pro ensaio com a Unidos de Vila Isabel", escreveu Sabrina, mostrando que a filha de 5 anos Zoe — fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle — a acompanhou na quadra da agremiação carioca azul e branca, da qual ela é rainha de bateria. No mesmo dia, Nicolas postou fotos em que aparece com uma camisa azul e um moletom... também azul. "Tudo azul nessa segunda", destacou ele.

Os rumores de um affair entre Sabrina Sato e Nicolas Prattes já circulavam nas redes sociais há algumas semanas. Na última segunda-feira (29), os dois foram fotografados juntos, em clima de intimidade, na piscina do Copacabana Palace, hotel de luxo na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Sabrina estava acompanhada da mãe, Kika Sato, que aparece no registro ao lado dos dois, e da filha Zoe, de 5 anos. No post em que cita a cor azul, a apresentadora, aliás, marcou a localização em que se encontrava — "Copacabana Palace", destacou ela, na publicação.

Nicolas Prattes terminou em novembro o namoro de pouco mais de um ano com a dentista Luiza Caldi. Já Sabrina não assume um relacionamento desde o fim do casamento com Duda Nable, anunciado no início de 2023.

