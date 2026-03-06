A- A+

Celebridades Após rumores de câncer e separação, cantora gospel Damares se pronuncia; confira Fãs reagiram com orações e mensagens de apoio após postagem da cantora, que há 60 dias estava afastada das redes sociais

Circulam na internet rumores de que a cantora gospel Damares estaria enfrentando um câncer. O nome da artista religiosa tem sido comentado por fãs e alguns sites, que levantam suspeitas de que a artista estaria enfrentando um possível câncer. Sua vida pessoal também está sendo especulada, com comentários sobre sua possível separação do marido.

As especulações ganharam corpo no início de março, quando a cantora gospel Damares passou quase 60 dias sem fazer publicações nas redes sociais. Ao voltar a postar, a cantora compartilhou uma mensagem com a frase: “A voz que acalmou os mares me chama para andar”.

A publicação enigmática repercutiu rapidamente entre seguidores, que deixaram diversos comentários de apoio e orações. Entre as mensagens. “Damares, Jesus vai te curar!”, “Queremos saber a verdade” e “Que Deus fortaleça sua fé para andar sobre as águas, mesmo quando o vento sopra forte”, escreveram alguns internautas.

Separação

O rumor de que Damares teria se separado do marido, o pastor Aldori de Oliveira, fato que até o momento não foi confirmado oficialmente, também cresceu nas redes.

Não há qualquer registro de processo judicial, documento cartorário ou manifestação pública indicando que o pastor Aldori de Oliveira tenha solicitado divórcio.

Um portal evangélico publicou que a cantora teria sido diagnosticada com câncer em estágio inicial e estaria sendo acompanhada por um oncologista. A fonte da publicação seria um parente próximo da artista.

Segundo esse relato, a doença teria sido descoberta durante uma viagem com a família a Londres no final do ano passado. A cantora teria descoberto o tumor após sofrer uma queda e realizar exames .

Peosicionamento

A própria cantora se manifestou nas redes sociais sem confirmar o diagnóstico. Em uma nota publicada em seu perfil, ela afirmou apenas que decidiu se afastar temporariamente das redes para viver um período mais reservado.

“Nos últimos dias, surgiram comentários sobre o meu afastamento das redes sociais. Decidi viver um período mais reservado, voltado à minha vida pessoal e familiar. Agradeço ao carinho, orações e peço respeito à minha privacidade neste momento. Deus abençoe”, escreveu.

