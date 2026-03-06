Sex, 06 de Março

Celebridades

Após rumores de câncer e separação, cantora gospel Damares se pronuncia; confira

Fãs reagiram com orações e mensagens de apoio após postagem da cantora, que há 60 dias estava afastada das redes sociais

Internautas especulam se cantora gospel Damares estaria enfrentando um câncerInternautas especulam se cantora gospel Damares estaria enfrentando um câncer - Foto: Damares/@cantoradamares/Instagram

Circulam na internet rumores de que a cantora gospel Damares estaria enfrentando um câncer. O nome da artista religiosa tem sido comentado por fãs e alguns sites, que levantam suspeitas de que a artista estaria enfrentando um possível câncer. Sua vida pessoal também está sendo especulada, com comentários sobre sua possível separação do marido.

As especulações ganharam corpo no início de março, quando a cantora gospel Damares passou quase 60 dias sem fazer publicações nas redes sociais. Ao voltar a postar, a cantora compartilhou uma mensagem com a frase: “A voz que acalmou os mares me chama para andar”.

A publicação enigmática repercutiu rapidamente entre seguidores, que deixaram diversos comentários de apoio e orações. Entre as mensagens. “Damares, Jesus vai te curar!”, “Queremos saber a verdade” e “Que Deus fortaleça sua fé para andar sobre as águas, mesmo quando o vento sopra forte”, escreveram alguns internautas.

Separação
O rumor de que Damares teria se separado do marido, o pastor Aldori de Oliveira, fato que até o momento não foi confirmado oficialmente, também cresceu nas redes.

Não há qualquer registro de processo judicial, documento cartorário ou manifestação pública indicando que o pastor Aldori de Oliveira tenha solicitado divórcio.

Um portal evangélico publicou que a cantora teria sido diagnosticada com câncer em estágio inicial e estaria sendo acompanhada por um oncologista. A fonte da publicação seria um parente próximo da artista.

Segundo esse relato, a doença teria sido descoberta durante uma viagem com a família a Londres no final do ano passado. A cantora teria descoberto o tumor após sofrer uma queda e realizar exames .

Peosicionamento
A própria cantora se manifestou nas redes sociais sem confirmar o diagnóstico. Em uma nota publicada em seu perfil, ela afirmou apenas que decidiu se afastar temporariamente das redes para viver um período mais reservado.

“Nos últimos dias, surgiram comentários sobre o meu afastamento das redes sociais. Decidi viver um período mais reservado, voltado à minha vida pessoal e familiar. Agradeço ao carinho, orações e peço respeito à minha privacidade neste momento. Deus abençoe”, escreveu.

 

