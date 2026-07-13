A- A+

celebridades Após rumores de discórdia, mãe de Vini Jr. comenta foto de Virginia Fonseca aproveitando superiate Casal ainda não confirma oficialmente o retorno do relacionamento, mas passou fim de semana em passeio de luxo com amigos na Itália

O amor está no ar novamente para Virginia Fonseca e Vini Jr.? Ao que parece, sim. O clima de paixão entre a influencer e o jogador da Seleção Brasileira teria sido reavivado durante a Copa do Mundo 2026.

Os dois passaram juntos o último fim de semana em uma festa a bordo de um superiate, na Itália. Mas o que também chamou a atenção dos internautas foi que a mãe do atleta, Fernanda Cristina, tem interagido com as publicações — elas haviam sido envolvidas em rumores de um desentendimento logo depois do término do casal, meses atrás.

Nas publicações de Virginia, a mãe do jogador tem disparado vários emojis apaixonados. O próprio Vini Jr. tem comentado também: “Como é bom te ver assim”, disse em uma das fotos. Em outra, ele chamou a influencer de “perfeita”. Mas, até o momento, eles não confirmam oficialmente que voltaram a viver um relacionamento.

Bem verdade é que os rumores sobre uma suposta desavença entre Virginia e Fernanda começaram após a mãe do atleta começar a interagir com mensagens críticas à influencer logo depois do fim do relacionamento dela com o filho.

Na ocasião, usuários passaram a acreditar que existia um desgaste entre as duas, teoria que ganhou ainda mais força após comentários feitos por Milton Cunha sobre o assunto.

“Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu”, comentou o apresentador.

Veja também