Após rumores de namoro com Taylor Swift, Alonso responde nas redes e deixa fãs da cantora eufóricos

Depois de rumores de que Fernando Alonso e a superestrela da música pop Taylor Swift, de 33 anos, estavam namorando, o piloto de Fórmula 1, de 41 anos, respondeu no perfil das redes sociais.

De acordo com o DeuxMoi, ainda não é nada sério, mas os dois estão "se vendo". Não está claro onde os rumores começaram. No entanto o piloto da Aston Martin aproveitou o momento e compartilhou um vídeo no TikTok, na manhã desta segunda-feira, em que aparece mexendo no celular com a música de Taylor Swift, 'Karma', tocando ao fundo.

Em meio à turnê The Eras Tour, no começo deste mês, Taylor Swift anunciou o fim do relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyn.



Já Alonso está solteiro depois de compartilhar nas redes sociais o término da relação com a jornalista austríaca Andrea Schlager. "Queríamos dizer que a nossa relação de casal acabou. Tivemos a sorte de partilhar um tempo fantástico juntos, e continuará a ser, mas de uma maneira diferente.", escreveu na época o espanhol.

No Twitter, os fãs do piloto escreveram: "Fernando Alonso está solteiro há alguns dias. Taylor Swift acaba de ficar solteira, por coincidência, aos 33 anos. Está tudo escrito".

