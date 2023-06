A- A+

Celebridades Após rumores de traição, Neymar publica nas redes uma "carta aberta" para Bruna Biancardi Jogador do PSG e seleção brasileira postou no Instagram um texto assumindo que "errou"

Depois de ter seu nome envolvido em notícias de uma suposta traição, o jogador Neymar usou suas redes, nesta quarta-feira (21), para publicar uma carta averta para sua namorada, Bruna Biancardi.



"Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", escreveu o atleta da seleção brasileira e PSG.



"Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você", se desculpou o jogador.

Entenda o caso

Nos últimos dias, o craque virou assunto após a influenciadora Fernanda Campos alegar que ficou com ele na véspera do Dia dos Namorados, divulgando prints de uma conver conversa de whatsapp. Bruna Biancardi anunciou, em abril deste ano, que espera segundo filho do atleta, que já é pai de Davi Lucca.

De acordo com informação publicada pelo jornalista Erlan Bastos, o atacante teria firmado um acordo na relação com Biancardi, em que ele poderia sair com outras mulheres desde que "fosse discreto, usasse preservativo e não beijasse na boca, além da restrição de ficar com garotas de programa".

Bruna Biancardi cobrou que o colunista "mostrasse as provas" caso não quisesse sofrer um processo, mas apagou a postagem, pouco tempo depois.

Confira a carta aberta de Neymar, na íntegra:



"Bru Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos? Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família,

que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS Te amo"

