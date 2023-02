Após saída de Bruno do BBB, Cara de Sapato teve crise de ansiedade

A- A+

Abalado com a saída de Bruno Gaga do BBB, Cara de Sapato confessou ter tido crise de ansiedade, no início da noite desta sexta-feira (17). O brother estava na cozinha com Cristian, Key e Cowboy.

"Eu tive crise de ansiedade com a saída do Bruno", afirmou Sapato. Outros confinados também revelaram também terem ficado abalados. "Foi o que ele falou, a família é o porto seguro dele", lembrou Cristian.

"É, dias de luta e dias de glória...", emendou Sapato. "Aqui são dias de luta, de luta e de luta", concordou Key. Ao deixar o programa, Bruno GAga alegou saudade da família e crises de ansiedade.

