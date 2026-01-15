Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

Após saída do BBB 26, Henri Castelli fala pela primeira vez e menciona o carinho recebido

"Gratidão por todo carinho", escreveu Castelli, acompanhado de um coração

Reportar Erro
Henri Castelli na área externa da casa do BBB 26 antes de passar mal novamenteHenri Castelli na área externa da casa do BBB 26 antes de passar mal novamente - Foto: Reprodução/Globoplay

Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez desde que precisou deixar o Big Brother Brasil 26 por orientação médica.

O ator, que teve duas crises convulsivas na última quarta-feira (14), comentou uma publicação do perfil oficial do reality show no Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo de fãs e da equipe do programa.

“Gratidão por todo carinho”, escreveu Castelli, acompanhado de um coração.

Leia também

• BBB 26: Quarto Branco chega a 60 horas e se torna o mais longo da história do reality

• Antes de Henri Castelli, apenas uma participante deixou BBB por emergência médica; relembre

• Henri Castelli deixa o programa após episódios de convulsão, anuncia Tadeu Schimidt

O ator passou mal pela primeira vez durante a prova de resistência que valia a liderança da rodada no jogo. Quando ele caiu, estava junto com outros colegas de confinamento, que chamaram a equipe médica do programa, preocupados com o ator. O ex-brother foi atendido no local, encaminhado para um hospital, onde realizou exames e foi liberado após avaliação.

Henri Castelli retornou para a casa após algumas horas, falou com os colegas e logo naquele momento teve outra crise convulsiva. O ator recebeu atendimento novamente e foi internado para observação. Tadeu Schmidt avisou ao vivo que o artista está bem, lúcido e que, por recomendações médicas, precisou sair do jogo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter