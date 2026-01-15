Após saída do BBB 26, Henri Castelli fala pela primeira vez e menciona o carinho recebido
Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez desde que precisou deixar o Big Brother Brasil 26 por orientação médica.
O ator, que teve duas crises convulsivas na última quarta-feira (14), comentou uma publicação do perfil oficial do reality show no Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo de fãs e da equipe do programa.
“Gratidão por todo carinho”, escreveu Castelli, acompanhado de um coração.
O ator passou mal pela primeira vez durante a prova de resistência que valia a liderança da rodada no jogo. Quando ele caiu, estava junto com outros colegas de confinamento, que chamaram a equipe médica do programa, preocupados com o ator. O ex-brother foi atendido no local, encaminhado para um hospital, onde realizou exames e foi liberado após avaliação.
Henri Castelli retornou para a casa após algumas horas, falou com os colegas e logo naquele momento teve outra crise convulsiva. O ator recebeu atendimento novamente e foi internado para observação. Tadeu Schmidt avisou ao vivo que o artista está bem, lúcido e que, por recomendações médicas, precisou sair do jogo.