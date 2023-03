A- A+

bbb 23 Após sair do Quarto Branco, Fred diz que Domitila foi "má e baixa" com ele durante a dinâmica O brother desabafou com os outros participantes da casa na manhã desta quinta (9)

Fred desabafou, na manhã desta quinta-feira (9), com alguns aliados após sair vitorioso do Quarto Branco do BBB 23, contando detalhes sobre a prova. Ele, inclusive, contou que Domitila foi "má" e "muito baixa" com ele. "Ela falou muita coisa má. Ela foi baixa", disse.

"Ela falou coisa má?", questionou Bruna Griphao."Em vários momentos! Mano, ela foi muito baixa", afirmou Fred. "Dava pra ver a mudança dela desde ontem", completou Larissa.

O jornalista, então, afirmou que gostaria de abordar o assunto de forma imparcial. No entanto, continuou dizendo que Domitila jogou sujo. "Ela trouxe muita coisa má, só que me extraiu muita coisa boa. Eu entendi muitas coisas do lado dela também", concluiu o brother.

Veja também

bbb 23 Sarah Aline e Ricardo se beijam após festa no BBB 23